Open d’Australie: Cameron Norrie soutient Jack Draper pour “perturber” Rafael Nadal lors du choc du premier tour | Actualités Tennis

Cameron Norrie a averti Jack Draper qu’il devra aller au puits s’il veut avoir une chance de contrarier le champion en titre Rafael Nadal lors du premier tour de l’Open d’Australie lundi.

Draper demandera probablement conseil à son bon ami Norrie avant le choc sur la Rod Laver Arena, étant donné que le n ° 1 britannique a remporté une première victoire sur Nadal il y a deux semaines à la United Cup.

Le n ° 3 britannique a insisté sur le fait qu’il participerait à l’affrontement en croyant pleinement qu’il pouvait battre un joueur qu’il a grandi en idolâtrant et Norrie a déclaré: “Pour moi, c’est un travail difficile pour Rafa [Nadal]. De toute évidence, Jack est l’un des meilleurs joueurs non classés, et je pense qu’il va certainement le déranger.

“Je pense que ça va être un bon match. J’ai hâte de le regarder. Mais il va devoir courir beaucoup et il va devoir exécuter. Mais, définitivement, il a une chance.”

Norrie avait perdu ses quatre premiers matches contre Nadal, y compris à Melbourne en 2021, mais s’est défendu après un set down pour prendre le dessus sur lui à Sydney. Nadal a parlé de son sentiment de vulnérabilité samedi, après six défaites en sept matches, mais Norrie a offert peu de réconfort à Draper concernant la forme de l’Espagnol.

“J’ai dû jouer irréel pour le battre”, a-t-il déclaré. “J’ai joué un set presque parfait dans le troisième set. Tout mon jeu s’est en quelque sorte déroulé ce jour-là et c’était juste assez pour le battre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rafael Nadal et Novak Djokovic étaient tous les deux sur le terrain pour s’entraîner pour le prochain Open d’Australie



“Donc, pour moi, il est encore plus dangereux que jamais. Il a subi quelques défaites, il est frais, il se sent bien et je pense qu’avec des gars comme ça, il est encore plus dangereux.

“Pour moi, ce ne sera pas surprenant s’il se lance dans une course folle ou s’il joue à un niveau irréel parce que c’est comme ça, et sa façon de concourir est incroyable. Ce ne sera certainement pas facile pour Jack.”

Nadal prêt pour un “test difficile” contre Draper

Nadal est troisième à la Rod Laver Arena alors qu’il retourne sur le court central où il y a un an, il a évoqué le “miracle de Melbourne”, revenant de deux sets perdus en finale pour renverser Daniil Medvedev dans un classique en cinq sets.

Image:

Rafael Nadal est la tête de série après le retrait du n ° 1 mondial Carlos Alcaraz en raison d’une blessure





La tête de série n’a remporté qu’une seule victoire depuis l’US Open de septembre et a admis que sa défense du titre était vulnérable à un choc précoce après deux défaites consécutives en tête.

“C’est probablement l’un des premiers tours les plus difficiles possibles, être tête de série”, a déclaré Nadal à propos du match. “Je suis ici pour me donner une chance.

“Les trois dernières semaines de préparation ont été très positives de mon point de vue. Ensuite, je vais aller sur le terrain et je dois faire de mon mieux et j’espère toujours pouvoir jouer un très bon Open d’Australie. Mais vous Je ne sais jamais ce qui peut arriver… le premier tour va être important contre un adversaire très coriace. Mais je me sens prêt, honnêtement.”

Norrie confiant après la course d’Auckland

Norrie a connu une semaine brillante à la United Cup, battant également l’Australien Alex De Minaur et l’Américain No 1 Taylor Fritz, et il a remporté six victoires de suite en atteignant la finale de l’ASB Classic à Auckland.

Image:

Cameron Norrie a fondu en larmes après la défaite de samedi à Auckland





Richard Gasquet a gâché son record parfait pour soulever le trophée, mais cela n’a pas ébranlé la confiance de Norrie avant le premier Grand Chelem de l’année.

Le numéro 12 mondial est arrivé à Melbourne tard samedi soir et fait face à un revirement serré avant un affrontement avec l’adolescent français Luca Van Assche lundi, mais a déclaré: “Je me sens vraiment bien.

“De toute évidence, la façon dont j’ai commencé à Sydney, en battant Demon (De Minaur) à la maison, puis Rafa et Fritz, pour moi, c’était parfait de battre ces gars de la façon dont je les ai battus. La façon dont j’ai joué était énorme et j’ai pris beaucoup de confiance à partir de là.”

Murray en “meilleur endroit” avant le choc contre Berrettini

Andy Murray se sent prêt à faire une déclaration à l’Open d’Australie alors qu’il se prépare à affronter Matteo Berrettini mardi.

Image:

Andy Murray peut-il provoquer la surprise lors de son retour à l’Open d’Australie ?





L’ancien numéro 1 mondial serait pardonné d’avoir maudit sa chance après avoir attiré l’ex-finaliste de Wimbledon, qui a fait les quatre derniers ici l’année dernière, mais Murray évalue ses chances de provoquer une surprise au premier tour.

“De toute évidence, un tirage au sort difficile, mais j’ai aussi l’impression d’être dans un bien meilleur endroit que celui où j’étais bien lors de n’importe lequel des Grands Chelems de l’année dernière”, a déclaré Murray. “Je me sens bien préparé.

“Je me sens prêt à affronter un joueur de haut niveau au début de l’événement, alors que peut-être que l’année dernière, mon jeu n’était parfois pas si bon et obtenir un match nul difficile, un match difficile au début du tournoi, ne m’a pas fait du bien. Alors que, J’ai l’impression d’être dans un meilleur endroit cette fois pour gérer ça.”