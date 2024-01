Open d’Australie : Aryna Sabalenka défend le titre féminin en battant Zheng Qinwen de manière dominante

CNN

Aryna Sabalenka l’a défendue avec succès open d’Australie titre féminin samedi, en battant la Chinoise Zheng Qinwen 6-3 6-2 en finale à Melbourne et en complétant un tournoi dominant dans lequel elle n’a pas perdu un seul set.

La Biélorusse a déclenché dès le début sa série de coups de fond puissants, maîtrisant complètement la tête de série n°12 et la immobilisant loin derrière la ligne de fond pendant la majeure partie des 76 minutes. correspondre.

Une démonstration aussi puissante a marqué la continuation de l’impressionnant tournoi de Sabalenka dans lequel la numéro 2 mondiale a balayé tous ses adversaires sur son chemin vers la finale de manière confortable.

Et elle a décroché son deuxième titre du Grand Chelem de la même manière, devenant ainsi la première femme à remporter deux titres consécutifs à l’Open d’Australie depuis que sa compatriote Victoria Azarenka a réalisé cet exploit davantage en 2012-13.

“Cela a été quelques semaines incroyables et je ne pouvais pas m’imaginer soulever ce trophée une fois de plus”, a déclaré le joueur de 25 ans sur le terrain. “C’est un sentiment incroyable en ce moment et je suis vraiment sans voix et comme toujours, mon discours va être bizarre. Ce n’est pas mon super pouvoir mais je ferai de mon mieux.

Malgré son échec au dernier obstacle, cela a également marqué un tournoi impressionnant pour Zheng puisqu’elle a atteint une finale du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière naissante et s’est assuré qu’elle se hisserait au 7e rang mondial, ses débuts dans le top 10 de les classements.

Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images La Chinoise Zheng Qinwen fait un retour contre la Biélorusse Aryna Sabalenka lors de la finale féminine de l’Open d’Australie.

Sabalenka a connu le meilleur début possible pour la finale de samedi, déclenchant une prise à l’amour lors du premier match et brisant Zheng dans le second alors que la star chinoise avait d’abord du mal à trouver un pied dans le match.

Le joueur de 21 ans a eu trois occasions de revenir en arrière immédiatement, offrant un début de rebondissement dans le récit, mais Sabalenka les a toutes défendues et a traversé le premier set à partir de ce moment-là, créant trois points de set sur le service de Zheng.

Bien que Zheng ait tenu bon sous la pression, défendant les trois et forçant un autre jeu, elle n’a pas pu retenir la marée plus longtemps et Sabalenka a bouclé le premier set en seulement 33 minutes.

Servant en premier dans le deuxième set, Zheng a eu l’occasion de se recalibrer, mais trois doubles fautes lors de ce premier match ont contrecarré toute tentative de créer un élan et ont donné à Sabalenka un break précoce.

Ce break, couplé au service puissant de Sabalenka – elle n’a perdu que six points sur son premier service tout au long du match – a consolidé l’emprise de la Biélorusse sur la finale et, jusqu’à ce qu’elle serve pour le tournoi, elle n’a plus jamais semblé troublée.

David Gray/AFP/Getty Images Aryna Sabalenka sert contre Zheng Qinwen en finale.

Le service de Zheng s’est brisé une fois de plus avec deux autres doubles fautes dans le même match, permettant à Sabalenka de faire un double break et même si elle s’est battue jusqu’à la toute fin, sauvant quatre points de championnat, la championne en titre de l’Open d’Australie a scellé le tournoi à sa cinquième tentative.

Et en scellant la victoire avec une démonstration aussi dominante, elle est devenue la première femme depuis Serena Williams en 2007 à remporter la finale de l’Open d’Australie sans perdre un seul jeu de service.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.