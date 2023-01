Open d’Australie: Aryna Sabalenka bat la championne de Wimbledon Elena Rybakina pour remporter son premier titre du Grand Chelem | Actualités Tennis

Aryna Sabalenka a remporté son premier titre du Grand Chelem alors qu’elle ripostait pour battre Elena Rybakina lors d’une palpitante finale de l’Open d’Australie samedi.

Le Biélorusse Sabalenka a pris l’initiative après avoir abandonné le premier set pour s’imposer 4-6 6-3 6-4 et devient ainsi le premier joueur en simple à remporter un majeur sous drapeau neutre.

Après avoir reçu le trophée des mains de Billie Jean King, Sabalenka a déclaré : “Merci pour l’ambiance incroyable. Et bien sûr mon équipe, l’équipe la plus folle du circuit je dirais. Nous avons traversé beaucoup de bas l’année dernière, nous avons tellement travaillé dur. Vous méritez ce trophée, il s’agit plus de vous que de moi. Je vous aime.

“J’espère que l’année prochaine je reviendrai plus fort et je vous montrerai un tennis encore meilleur.”

Rybakina contre Sabalenka: Conte de la bande Rybakina Statistiques de match Sabalenka 9 As 17 1 Doubles fautes 7 71% Pourcentage de victoire au 1er service 71% 44% Pourcentage de victoire au 2e service 47% 2/7 Points de break gagnés 3/13 9/12 Points nets gagnés 7/8 31 Total des gagnants 51 25 Erreurs directes 28 103 Total des points gagnés 110

Rybakina a pris le meilleur départ, brisant Sabalenka de 40 à 0 au troisième match et se tenant facilement jusqu’au huitième match, lorsque la Biélorusse a réalisé une série de bons retours et a obtenu sa récompense.

Sabalenka, qui avait précédemment remporté les 20 sets qu’elle avait disputés cette saison, a ensuite disputé un jeu de service très médiocre, faisant deux doubles fautes pour laisser Rybakina servir pour le set, et elle a tenu à aimer le prendre 6-4 et mettre fin à la séquence de Sabalenka. .

Le Kazakh d’origine russe a poussé fort pour une pause au début du deuxième set, mais Sabalenka a tenu bon, sauvant deux balles de break dans le match d’ouverture.

Sabalenka entre dans l’histoire à Melbourne Sabalenka est la 29e joueuse féminine différente de l’Open Era à remporter le titre à l’Open d’Australie et la 58e joueuse féminine différente de l’Open Era à remporter un titre du Grand Chelem.

Peu à peu, la Biélorusse a commencé à tourner le match en sa faveur, battant Rybakina en termes de vainqueurs par plus de deux contre un et se brisant pour mener 3-1.

Le champion de Wimbledon s’est battu dur pour se limiter à une pause, sauvant trois balles de break dans le sixième match, puis deux balles de set à 5-2.

Mais Sabalenka a gardé son sang-froid pour le servir, remportant le set 6-3 avec un deuxième as de service pour l’envoyer à un décideur.

L’élan était maintenant avec Sabalenka, et elle a de nouveau élevé son niveau dans les premiers stades du décideur, se rapprochant toujours plus des lignes mais rarement au-delà d’elles dans ce qui était sûrement la meilleure performance de sa vie.

Rybakina a résisté à un point de rupture dans un long match à 2-2, mais sa résistance a craqué deux matchs plus tard alors que Sabalenka se dirigeait vers la victoire.

Le dernier moment n’est pas venu facilement, avec Sabalenka commettant une double faute sur sa première balle de match, puis ratant un coup droit sur sa seconde alors qu’un bébé pleurait dans les gradins.

Mais elle a sorti son service le plus rapide du match pour sauver un point de break et a finalement remporté la victoire sur sa quatrième chance après deux heures et 28 minutes.

Rybakina, qui était surveillée par ses parents et sa sœur, a déclaré après avoir récupéré son trophée de finaliste: “Je voudrais d’abord féliciter Aryna. Je sais à quel point vous avez travaillé dur pour cela et aussi pour votre équipe. J’espère que nous allons avoir beaucoup plus de batailles.

“Bien sûr, je veux dire un grand merci à mon équipe pour l’excellent travail que nous avons fait en pré-saison et au cours des quatre dernières années.

“L’ambiance était incroyable, j’avais la chair de poule. Merci à tous pour votre soutien et j’ai hâte de revenir l’année prochaine.”