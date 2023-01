Open d’Australie: Andy Murray retient Matteo Berrettini pour remporter l’épopée en cinq sets à Melbourne | Actualité Tennis

Andy Murray a résisté à une riposte de Matteo Berrettini pour remporter un thriller spécial en cinq sets lors du premier tour de l’Open d’Australie mardi.

Le quintuple finaliste à Melbourne a sauvé une balle de match dans les montagnes russes d’un tour sur la Rod Laver Arena avant de sceller un célèbre 6-3 6-3 4-6 6-7 (7-9) 7-6 (10- 6) victoire sur la 13e tête de série.

Plus grand nombre de victoires en simple masculin à l’Open d’Australie (Open Era) 1.Roger Federer 102 2. Novak Djokovic 82 3. Rafael Nadal 77 4. Stefan Edberg56 5. Andy Murray50

Enchérissant pour battre un joueur du top 20 lors d’un Grand Chelem pour la première fois depuis le début de ses problèmes de hanche en 2017, Murray a remporté les deux premiers sets avant que Berrettini ne revienne au niveau dans un tie-break spectaculaire au quatrième set.

La 13e tête de série italienne a créé une balle de match lors du 10e match du set décisif, mais a jeté un simple revers dans le filet avec le terrain grand ouvert, permettant à Murray de tenir le coup et de forcer un tie-break décisif.

Un premier point exténuant remporté par l’Ecossais a donné le ton et Murray, qui s’est superbement déplacé, a pu célébrer une victoire époustouflante après quatre heures et 49 minutes.

“Je vais ressentir cela ce soir et demain, mais en ce moment, je suis incroyablement heureux et très fier de moi”, a déclaré le joueur de 35 ans.

“J’ai beaucoup travaillé ces trois derniers mois avec mon équipe, pour me donner l’opportunité de jouer dans des stades comme celui-ci et des matches comme celui-ci et cela a payé ce soir.

“C’est la première fois que je joue un de ces bris d’égalité à 10 points et c’est un peu différent. Il est revenu très fort et j’ai eu un peu de chance à la fin avec le cordon du filet.

“Il servait incroyablement et c’est aussi un brillant compétiteur, il se bat toujours jusqu’au bout. J’ai bien fait de passer.”

Alors que de tels concours passionnants étaient plus fréquents dans les dernières étapes des années de pointe de Murray, cela signifiera sûrement presque autant quatre ans après la conférence de presse en larmes à Melbourne Park qui semblait annoncer la fin de sa carrière.

Dan Evans a surmonté la chaleur et l’Argentin Facundo Bagnis pour se battre pour le deuxième tour de l’Open d’Australie





Dan Evans a remporté une victoire en quatre sets contre l’Argentin Facundo Bagnis après que le jeu ait été suspendu en raison d’une chaleur extrême.

Avec la température au milieu des années 30, l’échelle de stress thermique du tournoi, qui tient également compte de l’humidité et de la vitesse du vent, a atteint cinq juste après 14 heures, ce qui signifie que le jeu a été arrêté sur les courts extérieurs.

Le n ° 2 britannique avait mis près de trois heures pour ouvrir une avance de deux sets à un avant que le jeu ne soit interrompu.

Il a intensifié dans le quatrième avec une pause dans le septième match et a servi une victoire 6-4 4-6 6-4 6-4.

La température était déjà supérieure à 30 degrés lorsque le jeu a commencé, Evans cherchant à répéter le résultat du premier tour en 2017, lorsqu’il a battu Bagnis en deux sets avant de se qualifier pour le quatrième tour.

L’Argentin de 32 ans est classé 91e et n’a jamais remporté de match du tableau principal à Melbourne, donc sur le papier, c’était un bon match nul, mais Evans a pris un mauvais départ, perdant son service lors de son match d’ouverture.

Il a bien riposté avec une série de quatre matchs de suite, mais Bagnis s’est révélé un compétiteur acharné et, bien qu’Evans se soit remis de 1 à 4 dans le deuxième set, une volée jetée dans les lignes de tramway a permis à l’Argentin de égaliser.

C’était serré dans le troisième avant qu’Evans ne prenne l’avantage avec une pause de 4-3, et il a pris le set avant que les organisateurs n’annoncent que l’échelle de stress thermique avait atteint cinq, la marque où continuer à jouer à l’extérieur est jugé dangereux.

Le jeu a finalement repris à 17 heures et Evans a scellé la victoire après trois heures et 29 minutes pour organiser un affrontement au deuxième tour avec le vétéran français. Jérémy Chardy.