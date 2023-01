Open d’Australie: Andy Murray fait exploser la «farce» des finitions de fin de soirée après une victoire épique contre Thanasi Kokkinakis | Actualités Tennis

Andy Murray a appelé le tennis à mettre fin à la “farce” des matchs toute la nuit après s’être battu après 4 heures du matin à l’Open d’Australie pour vaincre Thanasi Kokkinakis dans l’une des performances les plus extraordinaires de sa carrière.

Le joueur de 35 ans, qui s’était battu pendant près de cinq heures pour contrarier Matteo Berrettini mardi dans son meilleur résultat depuis 2017, a forcé un set décisif et s’est finalement imposé 4-6 6-7 (4) 7-6 (5) 6 -3 7-5 sur Kokkinakis à 4 h 05, heure de Melbourne, n’ayant commencé sur Margaret Court Arena qu’après 22 heures la veille.

À cinq heures et 45 minutes, c’était le match le plus long de toute la carrière de Murray, le deuxième plus long de l’histoire du tournoi et la troisième dernière fin d’un match de tennis, et le grand britannique s’est demandé comment de telles situations pouvaient se produire.

​​​​​​​“Je ne sais pas pour qui c’est bénéfique”, a déclaré Murray. “Nous venons ici après le match et c’est ce qu’est la discussion, plutôt que d’être comme un” match épique Murray-Kokkinakis “- cela se termine un peu comme une farce.

“Étonnamment, les gens sont restés jusqu’à la fin, et j’apprécie vraiment que les gens fassent cela et créent une atmosphère pour nous. Certaines personnes ont évidemment besoin de travailler le lendemain et tout.

“Mais si mon enfant était un gamin de balle pour un tournoi et qu’il rentre à la maison à cinq heures du matin, en tant que parent, je m’en prends à ça. Ce n’est pas bénéfique pour lui, ce n’est pas bénéfique pour les arbitres, les officiels ; Je ne pense pas que ce soit génial pour les fans ; Ce n’est pas bon pour les joueurs.

“Nous en parlons tout le temps, et on en parle depuis des années. Mais quand vous commencez les matchs de nuit tard et que vous avez des conditions comme ça, ces choses vont arriver.”

Andy Murray et les arrivées tardives 5h45 : L’épopée Murray-Kokkinakis a été le deuxième match le plus long de l’histoire de l’Open d’Australie. 6min : Le temps qu’il a fallu pour le match le plus long de l’histoire du tournoi : la finale du simple messieurs 2012 entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. 5h 7min : Le précédent match le plus long de la carrière de Murray, une défaite contre Juan Martin Del Potro en Coupe Davis en 2016. 4h05 : Le moment où Murray a frappé son coup gagnant pour assurer sa victoire contre Kokkinakis – la deuxième dernière arrivée de l’histoire de l’Open d’Australie. 4h34 : La dernière arrivée de l’histoire de l’Open d’Australie, qui a eu lieu en 2008 lorsque Lleyton Hewitt a battu Marcos Baghdatis. 11h 5min : Le match le plus long de l’histoire du tennis, qui a opposé John Isner à Nicolas Mahut à Wimbledon en 2010.

Le dernier commentaire faisait référence aux balles utilisées pour le tournoi cette année, qui ont suscité de nombreuses plaintes de la part des joueurs pour leur lenteur, tandis que Murray était également mécontent de ne pas avoir été autorisé à faire une pause supplémentaire aux toilettes.

Le fait qu’il existe un protocole en place pour permettre la prise d’autres dispositions en ce qui concerne les matchs en retard a attiré les critiques des joueurs actuels et anciens sur les réseaux sociaux, le frère aîné de Murray, Jamie, parmi ceux qui ont exprimé leurs inquiétudes.

“Il est temps pour le tennis de passer à un seul match à 1 lors des sessions nocturnes des tournois du Grand Chelem”, a déclaré l’ancien champion de double de l’Open d’Australie, âgé de 36 ans, sur Twitter. “C’est le meilleur résultat pour TOUS les joueurs en simple.

“Nous ne pouvons pas continuer à avoir des joueurs qui s’affrontent jusqu’aux petites heures du matin. Des ordures pour toutes les personnes impliquées – joueurs/fans/personnel de l’événement, etc.”

Martina Navratilova, triple vainqueur de l’Open d’Australie au cours de sa brillante carrière, a appelé les organisateurs du tournoi et la Fédération internationale de tennis à proposer également des arrangements alternatifs pour les matchs.

“Il est essentiel que nous créions de meilleures règles au tennis concernant la météo (lumière et vent) et les heures de début ou les heures limites des matchs”, a écrit Navratilova.

“Murray et Kokkinakis finiront vers 4h du matin. Fou – aucun autre sport ne fait ça @AustralianOpen @ITFTennis.”

Au total, Murray a passé près de 11 heures sur le terrain lors de ses deux matches à l’Open d’Australie jusqu’à présent et aura peu de temps pour se préparer à affronter Roberto Bautista Agut pour une place au quatrième tour samedi.

Andy Murray a montré sa joie après avoir remporté un thriller en cinq sets contre Thanasi Kokkinakis qui a duré jusqu'à 4 heures du matin à Melbourne



En effet, son ancien coéquipier de la Coupe Davis de Grande-Bretagne, Dom Inglot, s’attend à ce que Murray donne la priorité aux séances de récupération plutôt qu’aux coups de balle sur le terrain d’entraînement avant la confrontation avec l’Espagnol.

“C’est extrêmement difficile”, a déclaré Inglot Sky Sports Nouvelles. “Même si vous le faites pendant le match, le lendemain matin, lorsque vous vous réveillez, vous avez l’impression que quelqu’un a pris un pied de biche dans votre dos, vos genoux, vos hanches, et vous devez réagir et récupérer.

“Vous allez utiliser des bains de glace, vous allez utiliser des manchons de compression sur vos jambes – je pense honnêtement qu’il ne frappera peut-être même pas beaucoup le lendemain car il s’agit de rester frais.”