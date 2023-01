Open d’Australie : Andy Murray exprime sa fierté après sa victoire épique contre Matteo Berrettini à Melbourne | Actualité Tennis

L’ancien numéro un mondial Andy Murray a exprimé sa fierté après avoir reculé les années avec une victoire épique en cinq sets contre Matteo Berrettini au premier tour de l’Open d’Australie, affirmant qu’il devait se donner “un peu de crédit”.

Murray a évoqué une vieille magie dans un thriller pour éliminer le demi-finaliste de l’année dernière en canalisant ses beaux jours de 2016 alors qu’il courait vers une avance de deux sets, puis a vu une riposte courageuse de la 13e tête de série Berrettini dans un 6-3 6-3 4-6 6-7 (7-9) 7-6 (10-6) corvée qui a duré près de cinq heures.

“J’ai perdu quelques-uns de ces types de matchs dans les chelems ces deux dernières années, que ce soit le match (Stefanos) Tsitsipas (à l’US Open en 2021) ou (John) Isner à Wimbledon. Celui-là aurait pu aller le autrement ce soir, mais je suis resté fort et je méritais de gagner”

Alors que de tels matchs auraient généralement été disputés lors de tours ultérieurs à son apogée, cette victoire signifiait presque autant quatre ans après la conférence de presse larmoyante à Melbourne Park qui semblait annoncer la fin de sa carrière.

Murray a déclaré: “Ces dernières années, je me suis certainement remis en question à certains moments. Il y a certainement beaucoup de gens qui m’ont remis en question, moi et ma capacité, si je pouvais encore jouer lors des plus grands événements et des plus grands matchs.

“Je me suis senti très fier de moi après le match. Ce n’est pas quelque chose que j’ai généralement ressenti au fil des ans à la fin des matchs de tennis.

“Je pense que je suis fier du travail que j’ai accompli ces derniers mois. Je me suis entraîné très, très dur en Floride pour me préparer à jouer ici. Je suis vraiment fier de la façon dont j’ai combattu ce match à la fin quand ça aurait pu m’échapper, comment j’ai joué dans le tie-break à la fin.

“J’ai été impressionné par moi-même, ce qui, encore une fois, n’est pas quelque chose… Je suis habituellement dur avec moi-même. Ce soir, je dois me donner du crédit parce que ces dernières années ont été difficiles.

Plus grand nombre de victoires en simple masculin à l’Open d’Australie (Open Era) 1.Roger Federer 102 2. Novak Djokovic 82 3. Rafael Nadal 77 4. Stefan Edberg56 5. Andy Murray50

Murray a expliqué comment lui et son équipe ont déployé beaucoup d’efforts pour l’amener à ce stade de sa carrière alors qu’il scellait une célèbre victoire sous le toit à Melbourne.



L’ancien n ° 1 mondial a expliqué avant le match à quel point il se sentait mieux à propos de son jeu et de sa forme physique, et il était évident dès le début qu’il s’agissait d’un Murray différent du joueur qui a abandonné pour des victoires depuis son retour d’une opération à la hanche en 2019.

Se remémorant son voyage en Floride, Murray a expliqué son style de vie et sa routine exténuante sur une période de trois semaines.

“Nous étions à Boca Raton et j’habitais dans une maison située à deux minutes maximum en voiture du terrain sur lequel nous nous entraînions tous les jours”, a déclaré Murray.

“J’y suis allé avec Ivan (Lendl) qui était évidemment à la maison. Le kiné avec qui je travaillais était Phil Hayward, qui était là avec moi pendant les trois semaines. Hilts (l’entraîneur Mark Hilton) est sorti pendant quelques des semaines aussi.

“J’ai fait beaucoup de travail cardio sur le vélo et sur le Versaclimber. Nous avons juste vécu une vie assez basique pendant ces semaines, passant deux heures et demie, trois heures sur le terrain, déjeuner, puis nous diriger vers le gym l’après-midi, ou parfois retourner sur le court.

“J’étais totalement concentré sur mon entraînement et sur mon tennis, les choses que je devais faire pour m’améliorer.

“C’est quelque chose que je chercherai certainement à faire de temps en temps pendant le reste de cette année pour m’assurer de consacrer suffisamment de temps au travail acharné et à l’amélioration de mon jeu.”

L’incroyable record de Murray en cinq sets La seule fois où Andy Murray a perdu un match du Grand Chelem après avoir remporté les deux premiers sets (139 matchs menant 2-0 dont Berrettini) était contre David Nalbandian à Wimbledon en 2005.

Berrettini était plein d’admiration pour la performance de Murray, le qualifiant de “grand champion”





L’adversaire de Murray, Berrettini, a admis qu’il avait du mal à s’adapter aux différentes conditions, les joueurs n’ayant découvert que juste avant d’entrer sur le terrain que le toit serait fermé en raison de la chaleur extrême.

“Je pense qu’il jouait nettement mieux. Il se déplaçait beaucoup mieux, frappait mieux la balle … tout, en général.

“Il a très bien servi. Je savais que le premier tour aurait été difficile. Il adore jouer ce genre de matchs. C’est un grand champion. Personnellement, c’était génial de jouer avec cette atmosphère contre lui. C’était juste un grand match. . Malheureusement, ça n’a pas marché dans mon sens.”

Murray affrontera le vainqueur de l’Australie Thanasi Kokkinakis et le vétéran italien Fabio Fognini pour une place au troisième tour.