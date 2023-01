Open d’Australie: Andy Murray espère voir des changements de calendrier l’année prochaine et Novak Djokovic est d’accord | Actualité Tennis

Andy Murray veut voir des changements dans le calendrier de l’Open d’Australie de l’année prochaine pour éviter les arrivées tardives, tandis que Novak Djokovic dit que le problème doit être “traité”.

Le soleil se levait presque lorsque Murray a quitté la scène du match le plus long de sa carrière, une épopée de cinq heures et 45 minutes qui l’a vu se battre après deux sets et une pause pour finalement remporter la victoire à 4h05 du matin contre Thanasi Kokkinakis. vendredi.

Il s’agissait de la troisième dernière arrivée d’un match de tennis jamais enregistrée et de la deuxième dernière à l’Open d’Australie après le célèbre affrontement entre Lleyton Hewitt et Marcos Baghdatis en 2008, qui s’est terminé à 4h34 du matin.

C’était à peine huit heures plus tard que l’homme à la hanche en métal a été vu marchant avec précaution dans les couloirs, acceptant des félicitations en cours de route.

Murray veut voir moins de joueurs s’affronter dans les premières heures





Couplé à sa victoire tout aussi épique sur Matteo Berrettini et à trois heures et 29 minutes de défaite contre Roberto Bautista Agut samedi, Murray a passé plus de 14 heures sur le terrain – plus longtemps qu’il n’en a fallu à certains joueurs pour remporter un titre du Grand Chelem.

Murray a exprimé son mécontentement de devoir jouer à une heure aussi tardive en disant: “C’est une blague, c’est une blague. Vous le savez aussi. C’est irrespectueux envers vous, irrespectueux envers les enfants du ballon, irrespectueux envers les joueurs et nous ne sommes pas autorisé à aller aux toilettes. Ridicule !”

Il espère voir des changements au calendrier à Melbourne Park l’année prochaine pour réduire les chances des joueurs de concourir jusqu’au petit matin.

Les déboires de l’Ecossais ont attiré l’attention sur la question, qui est loin d’être un problème nouveau dans le tennis.

Murray a suggéré de n’avoir que deux matchs dans la session de jour pour réduire les risques de débordement et de commencer la session de nuit plus tôt, comme des changements relativement mineurs qui pourraient aider.

L’action collective n’est pas l’un des points forts du tennis et, si l’Association des joueurs de tennis professionnels de Novak Djokovic veut avoir un impact sur le sport, c’est le genre de chose par laquelle elle pourrait commencer.

Ayant été largement anonyme depuis son lancement à l’US Open en 2020, la PTPA a intensifié son profil à Melbourne Park, en nommant un comité de huit joueurs.

Djokovic, qui fait partie des huit, a déclaré à propos de la programmation de fin de soirée: “Cela dépend de ce que les diffuseurs de télévision veulent avoir. C’est le décideur ultime.

“Je serais d’accord avec ses points (de Murray). Pour le public, c’est divertissant, c’est excitant, d’avoir des matchs à minuit, 1, 2, 3 heures du matin. Pour nous, c’est vraiment exténuant.

“Même si vous passez et gagnez, l’emportez dans ce genre de matchs, vous devez toujours revenir. Vous avez votre cycle de sommeil, votre rythme complètement perturbé, pas assez de temps pour vraiment récupérer pour un autre match en cinq sets.

“Quelque chose doit être réglé, je suppose, en termes de calendrier après ce que nous avons vu cette année.”

Alors que certains joueurs de tennis ont appelé au changement, l’attitude dominante semble être celle de l’acceptation et même de la célébration.

“C’est la nature des choses”, a déclaré Stefanos Tsitsipas. “Vous devez y faire face. Cela a commencé à un moment raisonnable, je dirais. Kokkinakis l’a fait long. Murray l’a fait aussi.

“Je pense que le tennis aime ce genre de matchs. Il y a une belle histoire derrière ce match, et on s’en souviendra. Je me souviens très bien du match que Baghdatis a joué avec Hewitt.”

Craig Tiley ne veut pas modifier le calendrier de l’Open d’Australie





Cependant, il semble peu probable que quoi que ce soit change, le directeur du tournoi Craig Tiley ayant déclaré à Channel Nine : “À ce stade, il n’est pas nécessaire de modifier le calendrier.

“C’était un match épique et, quand vous programmez un match comme celui-là juste avant 10 heures du soir, vous ne vous attendez pas à ce qu’il dure près de six heures.

“Il y en a toujours un, et il est difficile de programmer tout l’événement autour du potentiel qui se produit une fois. Si vous ne faites qu’un match le soir et qu’il y a une blessure, vous n’avez rien pour les fans ou les diffuseurs.”