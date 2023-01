Open d’Australie: Alfie Hewett remporte son premier titre en simple en fauteuil roulant à Melbourne pour ajouter à son succès en double | Actualités Tennis

Le Britannique Alfie Hewett a battu Tokito Oda 6-3 6-1 pour remporter son premier titre en simple en fauteuil roulant à l’Open d’Australie samedi.

Le n ° 1 mondial Hewett, finaliste à Melbourne Park en 2021 et 2022, a remporté son septième titre en simple du Grand Chelem.

Ce succès en a fait deux journées en or pour le joueur de Norfolk, qui a également remporté le titre du double avec son coéquipier britannique Gordon Reid vendredi.

Hewett était mené 3-1 dans le premier set mais a remporté cinq matchs de suite pour le remporter, puis a répété la séquence dans le deuxième set, scellant la victoire avec un as avant de sangloter de joie.

“Cette fois-ci, c’était un rêve”, a déclaré Hewitt Sky Sports Nouvelles. « Finir la semaine avec un premier simple, un titre en double avec Gordon et le numéro un mondial, ça ne va pas mieux que ça.

“Il y a eu beaucoup de chagrin en Australie ces deux dernières années. Aujourd’hui était une autre occasion de renverser la vapeur et peut-être que j’étais un peu serré au début, mais j’ai réussi à renverser la vapeur.

“J’ai bien joué pour gérer le match et une fois que j’ai gagné ce premier set, je me suis beaucoup plus détendu et j’ai joué mon meilleur tennis.”

Auparavant, la légende néerlandaise Diede de Groot a prolongé sa séquence de victoires à neuf titres consécutifs du Grand Chelem lorsqu’elle a surmonté un départ lent pour battre Yui Kamiji 0-6 6-2 6-2 dans la finale du simple féminin en fauteuil roulant.

C’était le cinquième titre de l’Open d’Australie de Groot et le 17e trophée en simple du Grand Chelem au total.

Dans la finale du simple quad, deuxième tête de série Sam Schröder a battu son compatriote néerlandais et tête de série Niels Vink 6-2 7-5 pour son quatrième titre du Grand Chelem.

Troisième tête de série Alexandre Blockx est devenu le premier garçon belge à remporter un titre en simple à l’Open d’Australie. Il a battu American Learner Tien 6-1 2-6 7-6 (11-9).