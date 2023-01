Open d’Australie : Alfie Hewett et Gordon Reid remportent un quatrième titre consécutif à Melbourne, tandis que Ranah Stoiber rate la finale filles | Actualité Tennis

Alfie Hewett et Gordon Reid ont remporté leur quatrième titre consécutif en double en fauteuil roulant à l’Open d’Australie, mais Ranah Stoiber a raté une place dans la finale des filles.

Hewett et Reid ont battu le duo néerlandais Maikel Scheffers et Ruben Spaargaren 6-1 6-2 pour remporter leur quatrième titre consécutif en double à Melbourne.

Cette victoire signifie un 16e titre en double pour Hewett et en duo, et un 20e pour Reid.

Reid a lutté l’année dernière avec une blessure mais est à nouveau en pleine forme, et il a déclaré : “Je pense que c’est exactement le genre de performance que nous recherchons. Surtout le faire dans ce moment de pression dans une finale comme celle-là, c’est vraiment renforcer la confiance pour nous. .

“Je pense que l’année dernière, nous avons dû nous frayer un chemin à travers pas mal de matches. Cette année, nous voulions, dès le début de l’année, essayer de prendre les matches par la peau du cou et essayer de les dicter. Je pense c’est exactement ce que nous avons fait aujourd’hui. Nous sommes vraiment fiers de cette performance.

Le numéro un mondial Hewitt affrontera le Japonais Tokito Oda, 16 ans, lors de la finale du simple messieurs samedi.

Pendant ce temps, les têtes de série néerlandaises Aniek Van Koot et Diede de Groot ont remporté le trophée du double féminin pour la troisième année consécutive.

Lucy Shuker et sa partenaire de double Dana Mathewson ont perdu en demi-finale. La paire britannique et américaine avait perdu contre De Groot et Van Koot 6-2 6-1 jeudi.

Image:

Ranah Stoiber a subi une défaite en demi-finale du simple féminin





Dans les demi-finales du simple junior filles, la Britannique Ranah Stoiber n’a pas pu se qualifier pour la finale car elle a subi une défaite en deux sets.

La jeune fille de 17 ans tentait de devenir la première fille britannique à atteindre une finale du Grand Chelem depuis Katie Swan ici il y a huit ans, mais elle a perdu 6-3 6-2 contre Andreeva, 15 ans.

Andreeva affrontera sa compatriote russe Alina Korneeva en finale, tandis que le Belge Alexander Blockx affrontera l’Américain Learner Tien en finale masculine.