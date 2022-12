Open d’Australie: Adam Scott mène après l’aigle le 18 | Jiyai Shin leader de l’événement féminin | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du troisième tour de l’Open d’Australie à Melbourne.

Adam Scott et Jiyai Shin mènent les Opens d’Australie masculins et féminins après trois manches au Victoria Golf Club.

Scott est resté en tête malgré le fait que son record de parcours soit égalé par Adrian Meronk, qui a tiré un score de sept sous 63 au troisième tour.

Le champion des Masters 2013 en avait tiré 63 vendredi pour partager la tête à mi-chemin avec son compatriote David Micheluzzi, mais a vu le Polonais Meronk monter en tête du classement avec un tour de neuf oiselets samedi.

Scott a répondu en terminant avec un aigle pour la deuxième journée consécutive pour passer à 11 sous, un coup devant Meronk au sommet.

Scott a répondu en terminant avec un aigle pour la deuxième journée consécutive pour passer à 11 sous, un coup devant Meronk au sommet.

“Je me suis familiarisé avec le parcours, donc je vais profiter de demain”, a déclaré Meronk. “J’ai trouvé quelque chose hier et j’ai continué aujourd’hui et j’espère que demain sera pareil.”

Les Australiens Min Woo Lee (65) et Haydn Barron (68) sont à égalité au troisième rang à sept sous, et il y a 10 joueurs à moins de six coups de Scott.

Meronk termine une bonne année au cours de laquelle il a remporté l’Irish Open, le premier joueur polonais à gagner sur le circuit européen.

C’était la troisième ronde consécutive que les joueurs égalaient le record du parcours du Victoria Golf Club après que David Micheluzzi et Scott aient affiché sept sous les premier et deuxième jours du tournoi.

Shin dirige l’événement féminin

Chez les femmes, l’Australienne Hannah Green a été submergée par les joueuses étrangères, dépassée au troisième tour par la Sud-Coréenne Shin et la Sud-Africaine Ashleigh Buhai, championne du Women’s British Open.

Shin, qui a remporté l’Open d’Australie 2013 au Royal Canberra, a tiré 67 et était à 14 sous 203, un devant Buhai (66) et deux devant Green.

Plusieurs grandes gagnantes, Karrie Webb et Laura Davies, ont emmené les fans dans un voyage nostalgique alors que les vétérans de la tournée échangeaient des coups pour s’assurer que les deux faisaient la deuxième coupe pour le tour final de dimanche.

Webb a tiré des tours de 77-70-72 pour être +2 et Davies était à trois coups de retard après avoir affiché 74-73-75 dans des conditions chaudes.

Smith : J’étais des bières profondes avant de réaliser que j’ai fait couper

Le champion de l’Open, Cameron Smith, a réussi un troisième tour à moins de 69 ans, mais n’a pas réussi à terminer dans le top 30 pour gagner le droit de jouer pour le titre lors du tour final de dimanche.

Cameron Smith a admis qu’il avait bu “un peu trop de bières” lorsqu’il a découvert tard vendredi qu’il avait fait la coupe.

Il y a eu une coupe au troisième tour pour réduire le champ de 60 pour le tour final dans les épreuves masculines et féminines, et Smith, qui a remporté la PGA australienne la semaine dernière au Royal Queensland, ne s’attendait pas à faire la mi-course.

Il prenait un verre avec des amis quand il a découvert tard vendredi qu’il s’était faufilé dans le terrain de samedi.

“J’étais assez rapide au pub (après le deuxième tour tôt le matin) et, oui, j’avais probablement un peu trop de bières profondes, puis j’ai réalisé que nous avions une heure de départ tôt, alors je suis revenu sur les eaux et j’étais un bon garçon le reste de la nuit”, a déclaré Smith.

“Je pensais que je l’avais en moi aujourd’hui et que je réussis beaucoup de bons coups de golf, et que je ne pouvais tout simplement pas vraiment capitaliser. Mais pas ma semaine.”

