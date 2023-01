Open d’Australie 2023 : Victoria Azarenka se fraye un chemin dans les quarts

La double championne de l’Open d’Australie, Victoria Azarenka, a atteint les quarts de finale à 2 h 17 lundi après avoir remporté une rencontre meurtrière en fin de soirée contre la Chinoise Zhu Lin.

La Biélorusse, 24e tête de série, a gagné 4-6, 6-1, 6-4 et affrontera Jessica Pegula, des États-Unis, la plus haute tête de série féminine restante dans le tirage au sort à trois.

Les organisateurs du tournoi ont été largement critiqués il y a quelques jours lorsque Andy Murray et le joueur local Thanasi Kokkinakis se sont battus jusqu’à 4h05 du matin.

Le match entre Azarenka et Zhu non classé a commencé tard à la Rod Laver Arena car la rencontre précédente entre Stefanos Tsitsipas et Jannik Sinner s’est déroulée en cinq sets.

Cela s’est avéré être un affrontement exténuant, qui a commencé tard dimanche et s’est terminé aux premières heures de lundi, devant ce qui était un stade presque vide à ce moment-là.

“C’était deux heures et 40 minutes de pression totale”, a déclaré Azarenka, 33 ans, par la suite.

Lorsqu’on lui a demandé à quelle heure elle se coucherait, elle a répondu : « Je ne sais même pas quelle heure il est.

“Je serai probablement debout jusqu’à 6h00 du matin, puis je mettrai un masque et dormirai pendant la journée.”

Après avoir remporté un set chacun, Zhu et Azarenka sont entrés dans le tiers décisif et ont échangé des pauses à 3-3.

Les deux joueuses ont frappé des coups de fond tonitruants et Zhu, âgée de 28 ans, a finalement tenu le service 4-3 pour la mettre en vue des huit derniers.

La championne de l’Open d’Australie 2012 et 2013, Azarenka, a ensuite maintenu le niveau à 4-4 et a battu son adversaire pour 5-4 lorsque Zhu l’a renvoyée dans le filet.

Azarenka a senti la victoire et s’est sortie d’un trou face à deux balles de break.

Elle a scellé l’accord sur la première balle de match avec un revers croisé à deux mains.

