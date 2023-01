OPEN D’AUSTRALIE 2023 : Tennis sans Serena démarre sérieusement

Le tennis passera de Serena Williams. Il le faut. Ce n’est peut-être pas facile, remarquez, compte tenu de la transcendance qu’elle était, sur le terrain et en dehors. Mais c’est ce que font les sports, même lorsque les superstars partent. Ils partent tous, bien sûr, et le sport continue toujours.

Les matchs vont se jouer, de nouvelles stars vont émerger, les fans vont continuer à regarder. Et Williams nous manquera, bien sûr. Par les spectateurs. Par des cadres des tournées, des tournois et de la télévision. Par d’autres athlètes.

Et alors que l’Open d’Australie 2023 démarre lundi (dimanche soir HNE), le premier tournoi du Grand Chelem à se tenir depuis qu’elle est repartie avec un adieu à l’US Open en septembre, peu avant son 41e anniversaire – la propriétaire de 23 grands championnats en simple a déclaré qu’elle préférait le terme «évolution» à «retraite» – le tennis aura un vrai aperçu de ce à quoi ressemble un monde post-Serena sur une grande scène.

C’est le cas même si son impact ne s’estompera pas, comme l’a dit Stacey Allaster, directrice du tournoi de l’US Open : “Elle laisse un héritage indélébile de grâce et de courage qui inspirera les athlètes, femmes et hommes, pour de nombreuses générations à venir.”

Il y aura sûrement ceux qui garderont un œil sur les données tangibles pendant les deux semaines à Melbourne Park et au fur et à mesure que cette saison et les saisons futures se dérouleront. Des chiffres tels que les chiffres de fréquentation et les cotes d’écoute de la télévision seront analysés dans le but d’évaluer l’effet du départ de quelqu’un qui a gagné le statut de célébrité à un seul nom.

D’une certaine manière, tout cela est un peu à côté de la question, cependant.

“Son héritage est vraiment vaste, au point qu’on ne peut même pas le décrire avec des mots. Elle a tellement changé le sport. Elle a introduit des gens qui n’ont jamais entendu parler de tennis dans le sport », a déclaré Naomi Osaka, une Japonaise de 25 ans qui a remporté quatre titres du Grand Chelem mais n’a pas joué un match complet depuis août et ne participera pas à l’Open d’Australie. . “Je pense honnêtement qu’elle est, comme, la plus grande force du sport. Ce n’est pas intentionnellement essayer de réduire (Roger) Federer ou (Rafael) Nadal. Je pense juste qu’elle est la plus grande chose qui sera jamais dans le sport.

Au cours des dernières décennies, les gens se sont peut-être inquiétés de ce qui se passerait lorsque Chris Evert et Martina Navratilova cesseraient de jouer. Ou quand Bjorn Borg, John McEnroe et Jimmy Connors sont partis. Ou Pete Sampras et Andre Agassi. Ou Steffi Graf. Etc.

« C’est toujours une défaite quand de grands joueurs s’en vont. Mais j’ai traversé six ou sept générations de cela », a déclaré Billie Jean King, deux fois intronisée au Temple de la renommée internationale du tennis qui a remporté 12 trophées du Grand Chelem en simple et 27 autres en double féminin ou mixte.

«Je veux dire, je me souviens quand Sampras est parti et quand Martina et Chris sont partis. J’étais comme, ‘Oh, non! Qu’est-ce qui va se passer?’ Eh bien, Sampras était là, et devinez quoi ? Il y a Roger Federer. Il y a Nadal. … C’est la même chose avec les femmes. Nous avons Iga (Swiatek) maintenant, qui a pris le relais », a déclaré King. “Chaque génération s’améliore, et la profondeur du tennis féminin est meilleure qu’elle ne l’a jamais été, et Serena en est en quelque sorte responsable, car chaque génération s’appuie sur la génération précédente.”

Peu de temps après la défaite de Williams contre Ajla Tomljanovic au troisième tour à Flushing Meadows, un autre titan du tennis, Federer, 20 fois champion majeur, a annoncé sa retraite. Federer n’avait pas disputé de match officiel depuis plus d’un an en raison d’une série d’opérations au genou.

Pour Williams, il y a eu des moments où elle s’est éloignée de la compétition pour des étirements, soit à cause de problèmes de santé, soit simplement parce qu’elle voulait passer du temps sur d’autres intérêts, ce qui, selon elle, contribuait à sa longévité.

Le PDG et président de la WTA, Steve Simon, pense que ces lacunes ont laissé la place à de nouveaux visages pour émerger dans le tennis féminin, comme l’actuelle n ° 1 Swiatek et l’adolescente américaine Coco Gauff.

“Serena a joué ce que j’appellerais un calendrier limité au cours des dernières années, de toute façon. Il est donc clair que nous avons un nouvel ensemble de stars qui arrivent et qui s’établissent certainement et se portent bien », a déclaré Simon. “Mais je nous vois continuer à célébrer Serena – et j’espère qu’elle reviendra et jouera encore cinq ou 10 ans.”

Bonne chance avec ça.

Mais ceux qu’elle a amenés au tennis, qu’ils soient joueurs ou fans, devraient durer bien au-delà de cette période.

« Serena a suscité l’intérêt de beaucoup de gens pour notre sport. Et maintenant, c’est à la prochaine génération de le faire », a déclaré King. «Les gens – les médias – y vont toujours à chaque fois: ‘Oh, ils partent! Oh, que va-t-il se passer ? Quelqu’un arrive toujours au sommet. La crème monte vers le haut.

___

Suivez Howard Fendrich sur Twitter à https://twitter.com/HowardFendrich

___

Tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis et https://twitter.com/AP_Sports

Howard Fendrich, Associated Press