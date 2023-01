Open d’Australie 2023 : Raducanu contre Gauff, Millman contre Medvedev – en direct

Les évènements clés il y a 11 min Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 47 s 03.23 HNE *Gauff 1-1 Raducanu (* indique le prochain serveur) Une double faute plutôt sauvage en fait un début peu propice pour Raducanu dans son premier match de service et Gauff passe à 0-30 avant qu’un deuxième service lourd du champion de l’US Open 2021 ne décroche 15-30. À partir de là, Raducanu commence à se déchaîner, remportant les quatre points suivants pour égaliser à 1-1.



il y a 4 mois 03.19 HNE Gauff 1-0 Raducanu* (* indique le prochain serveur) Raducanu remporte le tirage au sort et choisit de recevoir en premier. Les deux joueurs déchaînent des coups de fond percutants dans un échange d’ouverture animé avant que Raducanu ne trouve le filet. Le service de Gauff est rapide et précis et l’Américain prend confortablement le match d’ouverture pour seulement la perte d’un point.

Mis à jour à 03h20 HNE

il y a 11 min 03.13 HNE Gauff et Raducanu se rencontrent maintenant. Dans un certain contexte, l’Américain est le favori des bookmakers, mais nous n’avons pas beaucoup de forme en tête-à-tête pour continuer. En fait il n’y en a pas. Raducanu et Gauff n’ont même jamais pratiqué ensemble, sans parler de jouer un match de compétition. Coco Gauff (à gauche) et Emma Raducanu posent aux côtés d’un ballkid pour une photo avant leur match de deuxième tour. Photographie : Hannah McKay/Reuters

Mis à jour à 03h23 HNE