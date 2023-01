Open d’Australie 2023 : quand, où et comment regarder

L’Open d’Australie est là, donnant le coup d’envoi du tennis de 2023 avec le premier Grand Chelem de l’année.

Après avoir raté le tournoi de l’année dernière pour des problèmes de visa liés aux vaccins, Novak Djokovic est de retour et prêt à essayer de se racheter, bien qu’il devra affronter le champion en titre Rafael Nadal – et même Andy Murray est de retour dans le tirage au sort, bien qu’un premier Le match en demi-tour contre l’Italien Matteo Berrettini rend sa route vers la finale délicate dès le départ.

Du côté féminin du tableau, la numéro un Iga Swiatek est probablement la favorite, d’autant plus que Naomi Osaka est désormais exclue du tournoi après avoir annoncé sa grossesse. La Britannique Emma Raducanu est également dans la compétition, mais une blessure à la cheville la semaine dernière pourrait bien limiter ses perspectives.

C’est quand l’Open d’Australie cette année ?

L’Open d’Australie commence le lundi 16 janvier et se termine le dimanche 29 janvier.

Comment regarder à la télévision ou en ligne au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le tournoi sera diffusé en direct sur Eurosport, qui est disponible via Sky, BT et Virgin Media.

Si vous préférez regarder depuis un ordinateur ou un téléphone, vous pouvez le faire via Discovery+, qui coûte 6,99 £ par mois ou 59,99 £ par an pour un forfait comprenant des sports.

Si vous avez déjà abonnez-vous à Amazon Prime alors vous préférerez peut-être simplement regarder à travers cela. Vous pouvez ajouter Eurosport à votre compte Primequi coûte normalement 6,99 £ par mois, puis regardez-les sur votre téléviseur, votre ordinateur portable, votre téléphone ou votre tablette.

Comment regarder à la télévision ou en ligne depuis les États-Unis

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez regarder sur ESPN.

Cela peut déjà être inclus dans votre forfait câble, mais sinon vous pouvez y accéder via le service en ligne Sling. ESPN est inclus dans le forfait Orange du service – il coûterait donc 35 $ par mois, bien que le premier mois soit réduit à 25 $. Il y a aussi un essai gratuit de trois jours, donc si vous le faites bien, vous pouvez l’utiliser pour regarder la finale entièrement gratuitement.

Vous pouvez également obtenir ESPN + pour 9,99 $ par mois, ou dans le cadre d’un forfait avec Disney + et Hulu, pour 12,99 $ par mois si vous êtes satisfait des publicités sur Hulu, ou 19,99 $ par mois si vous voulez la version sans publicité.

Enfin, le tournoi sera également diffusé sur The Tennis Channel, qui peut également être disponible sur votre forfait câble, ou via le module complémentaire Sling sports.

Regardez l’Open d’Australie gratuitement avec un VPN

Si vous voulez regarder en direct, vous avez quelques options. Le tournoi est diffusé sur Channel 9 en Australie, qui est gratuit à regarder, et diffusé en direct sur 9Now. La seule complication ? Vous devez être en Australie pour y accéder et créer un compte avec un code postal australien.

Si vous êtes en dehors d’Oz, vous devriez cependant pouvoir regarder 9Now via un VPN, ce qui vous permettra de naviguer sur le Web comme si vous étiez basé dans un autre pays.

Nous avons testé de manière approfondie des tas de différents VPN, et notre principale recommandation est NordVPN pour sa facilité d’utilisation, sa confidentialité et sa fiabilité – mais consultez notre guide complet des meilleurs VPN pour plus d’options.

Calendrier de l’Open d’Australie 2023

L’Open d’Australie se déroule sur une période de 14 jours, les tournois de simple masculin et féminin se déroulant simultanément. Vous pouvez consulter le calendrier officiel ici, mais voici la structure approximative :