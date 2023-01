Open d’Australie 2023: Norrie contre Lehecka passe au cinquième set, Keys contre Azarenka – en direct

À 15-15, Norrie arrive derrière une balle courte cherchant à terminer le point avec une volée, mais Lehecka reste ferme et réussit une belle passe au-delà de son adversaire pour 30-15. Norrie passe alors à côté pour 40-15 et Lehecka garde l’élan pour tenir. C’est tout ce qu’il a à faire…

il y a 6 mois 03h38 HNE

Norrie 7-6 (8), 3-6, 6-3, 1-6, 3-4 *Lehecka (* indique le prochain serveur)

Norrie commet une horrible double faute et est emmené à 30-30 … mais il gagne ensuite une balle de jeu et se convertit pour tenir, et c’est un retour en force du dernier set du joueur de 27 ans né à Johannesburg.

À un si jeune âge, on s’inquiéterait toujours que Lehecka franchisse la ligne d’arrivée. Norrie peut-elle capitaliser?