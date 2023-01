Open d'Australie 2023 : "Je suis né champion..."

En deçà d’un concours où le vainqueur remporte tout pour être couronné non seulement avec un premier titre à l’Open d’Australie, mais aussi en tant que n ° 1 mondial, Stefanos Tsitsipas était impatient de tirer les points positifs de sa course à l’Open d’Australie après avoir perdu contre Novak Djokovic lors de la finale de dimanche. .

Le Grec, qui aurait grimpé au n ° 1 du classement ATP avec la victoire, a produit une série de performances impressionnantes à Melbourne, le laissant confiant qu’un premier titre majeur et le classement n ° 1 sont proches.

“Je suis juste heureux d’être dans une autre finale du Grand Chelem. Bien sûr, je rêvais du trophée, soulevant ce trophée. J’en ai même rêvé la nuit dernière dans mon sommeil. L’envie est vraiment là. Je le veux vraiment, vraiment”, a déclaré Tsitsipas.

« Mais juste en rêver ne suffit pas pour que cela se produise. Tu dois agir. Tu dois faire quelque chose là-bas. Il faut être encore plus présent et faire mieux. C’est définitivement beaucoup mieux de jouer des finales que d’être coincé derrière en demi-finale. Je vais le prendre à coup sûr. J’ai juste besoin de franchir cette étape de plus où je peux constamment soulever des trophées et gagner des tournois de Chelem et de Masters 1000.”

Aucun challenger depuis Hyeon Chung en 2018 n’a refusé Djokovic à Melbourne Park. Une victoire lors de la finale de dimanche aurait fait de Tsitsipas le premier joueur du top 10 depuis le joueur suisse Stan Wawrinka en 2014 à battre le Serbe lors de son majeur le plus réussi.

“Aujourd’hui, j’ai eu l’opportunité d’être un n°1 mondial. J’avais un meilleur adversaire de l’autre côté du filet qui faisait les choses bien mieux que moi. Il mérite cette place actuellement”, a déclaré Tsitsipas.

“Ce que je peux dire, c’est que je suis sur le circuit depuis quelques années maintenant, j’ai beaucoup d’expériences différentes, j’ai beaucoup de choses différentes auxquelles je suis confronté. Il est temps pour moi de viser quelque chose comme ça. Je ne vois aucune raison de baisser mes attentes ou mes objectifs.

« Je suis né champion. Je peux le sentir dans mon sang. Je peux le sentir comme un enfant compétitif que j’étais quand j’étais jeune. C’est quelque chose qui est en moi.”

Malgré son échec, Tsitsipas est reparti avec des éloges pour Djokovic dont le triomphe l’a amené à égalité avec Rafael Nadal sur 22 titres majeurs.

“Il est le plus grand qui ait jamais tenu une raquette de tennis”, a déclaré Tsitsipas à la foule de la Rod Laver Arena. “Novak est un joueur qui vous pousse à vos limites. Je ne vois pas cela comme une malédiction. Je ne vois pas cela. C’est très bien pour le sport, d’avoir des concurrents comme lui, d’avoir des champions comme lui. Il a fait de moi un bien meilleur joueur.”

