Open d’Australie 2023 : champion bien joué

L’ancien joueur de cricket indien Yuvraj Singh a adressé ses félicitations à la star du tennis Sania Mirza pour avoir atteint la finale de l’Open d’Australie en double mixte lors de son dernier majeur.

Sania et son partenaire Rohan Bopanna se sont hissés mercredi en finale de l’Open d’Australie en double mixte, battant en demi-finale la troisième tête de série américano-britannique Desirae Krawczyk et Neal Skupski, champions en titre de Wimbledon.

Les organisateurs du tournoi ont partagé la vidéo sur Instagram, dans laquelle on peut voir Sania et Bopanna célébrer la victoire avec leurs petits. Dans la vidéo, Sania étreignait son fils Izhaan pendant que Bopanna récupérait sa fille Tridha sur le court de tennis.

Commentant le message, Yuvraj a déclaré: “Bravo champion. On se retrouve de l’autre côté.”

Sania joue son dernier majeur en tant que six fois championne du Grand Chelem et a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle se retirerait du tennis professionnel aux Championnats de tennis de Dubaï, un événement WTA 1000, qui commence le 19 février.

Elle a six titres majeurs en double – trois en double féminin et autant en double mixte – avec son premier triomphe en 2009 lorsqu’elle s’est associée à Mahesh Bhupathi pour décrocher le titre de double mixte de l’Open d’Australie.

Le duo indien affrontera la paire brésilienne de Luisa Stefani et Rafael Matos lors de la finale de samedi.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)