Open d’Australie 2023 : beaucoup de nerfs

La star indienne du tennis Sania Mirza, qui dispute le dernier Grand Chelem de sa carrière, a admis que sa finale en double mixte à l’Open d’Australie était “tellement émouvante”, ajoutant qu’il y avait beaucoup de nerfs à jouer son dernier majeur.

Sania, 36 ans, et son partenaire Rohan Bopanna ont dépassé les troisièmes têtes de série et les champions en titre du double mixte de Wimbledon Desirae Krawczyk et Neal Skupski 7-6 (5) 6-7 (5) (10-6) pour atteindre la finale de l’Open d’Australie .

“Nous jouions l’une des meilleures équipes de double mixte en tournée et nous savions que nous devions trouver le meilleur. Je suis content que nous ayons pu le faire. C’était un match incroyable, évidemment il y a beaucoup de nerfs lors de mon dernier Chelem et c’est tellement spécial de jouer avec Rohan”, a déclaré Sania.

« Rohan a été mon tout premier partenaire en double mixte quand j’avais 14 ans… nous sommes tellement excités de revenir ici et de nous donner une autre chance, a ajouté l’as indien, qui prévoit de prendre sa retraite plus tard cette année.

Fait intéressant, Sania a remporté son premier majeur en 2009 à Melbourne Park, lorsqu’elle a fait équipe avec Mahesh Bhupathi. Et elle terminera son illustre carrière en Grand Chelem ici samedi.

“Je suis tellement émotif que je ne crie pas devant les gens, mais j’y suis presque en ce moment. Je ressens l’amour ici, depuis 18 ans que je viens ici, je me sens comme chez moi parce qu’honnêtement, j’ai de la famille ici, je mange à la maison, je reçois tellement de nourriture à la maison et j’ai tous ces Indiens sortir et me soutenir. Ça a été tout un voyage, et ça va vraiment me manquer de revenir ici”, a-t-elle déclaré.

Melbourne Park a été un terrain de chasse heureux pour la star indienne. Après son premier triomphe en 2009. Sept ans plus tard, en 2016, elle s’est associée à la star suisse Martina Hingis et a remporté le titre de double féminin en tant que tête de série. En dehors de l’Australie, elle a remporté quatre autres titres du Grand Chelem : 2015 Wimbledon et 2015 US Open double féminin avec Hingis, 2012 Roland Garros double mixte avec Bhupathi et 2014 US Open double mixte avec Bruno Soares.

Alors que Sania vise son troisième Open d’Australie et son septième Majeur, la paire indienne croisera le fer avec le duo brésilien Luisa Stefani et Rafael Matos lors de la finale de samedi.

Bopanna, 42 ans, a déclaré: “Ce serait un rêve absolu” de décrocher le trophée du vainqueur avec le sextuple champion du Grand Chelem.

“Vous ne pouvez rien obtenir de mieux que cela pour terminer son dernier chelem avec un titre, je pense que ce serait vraiment spécial. Nous en avons besoin en Inde, nous devons continuer à inspirer tout le monde là-bas”, a-t-il déclaré.

La finale de samedi sera l’adieu parfait du Grand Chelem pour Sania, car plus tôt ce mois-ci, elle a annoncé sa retraite du tennis professionnel après les championnats de tennis de Dubaï, un événement WTA 1000, qui commence le 19 février.

