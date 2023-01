Open d’Australie 2023: Andy Murray contre Roberto Bautista Agut, et plus – en direct

Les évènements clés il y a 40 m Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 2 m 03h38 HNE “Ces deux gars ont grandi en jouant au football ainsi qu’au tennis et n’étaient apparemment pas trop minables avec une balle sans fuzz à leurs pieds », e-mail Peter Oh. “Andy Murray s’est vu offrir un essai avec les Rangers et Bautista Agut a joué pour Villarreal à l’adolescence. J’adorerais les voir poser leurs raquettes un instant et se lancer dans une compétition impromptue de gardiens ! »



il y a 3 m 03h37 HNE “C’est un mur … un mur vraiment rapide », déclare le commentateur d’Eurosport de Bautista Agut, après avoir exécuté un autre coup de Murray, et le range pour le vainqueur. Vous savez ce qu’il veut dire.



il y a 5 m 03h35 HNE *Murray 1-4 Bautista Agut (* indique le prochain serveur) Bautista Agut tient, et est en pole position dans ce premier set. Le corps de Murray commencera-t-il à coopérer un peu plus ? Il est clair qu’il veut affronter de grands gagnants et garder les points courts, mélangés avec de nombreux amortis. Une fois échauffé, peut-être trouvera-t-il un moyen ? Nous verrons.

il y a 6 mois 03h33 HNE Un e-mail déposé il y a quelques minutes: “C’est Patricia à Detroit, prête à “regarder” Andy Murray jouer son tennis phénoménal à travers vos mots ! Il est 3 h 18 ici et je vais rester éveillé aussi longtemps que possible. Merci de m’avoir lu, Patricia.



il y a 8 mois 03h32 HNE Trois ventilateurs avec le drapeau écossais enduit sur leurs visages sont représentés à la télévision. Ils ont l’air un peu inquiets face au tableau de bord.



il y a 10 mois 03h30 HNE Murray 1-3 * Bautista Agut (* indique le prochain serveur) Une double faute fait 0-30. Murray secoue la tête et se réprimande… ou peut-être réprimande-t-il son corps. Il frappe un autre coup droit puissant dans le coin – son adversaire parvient à le récupérer à nouveau – puis Murray tranche un joli amorti que Bautista Agut ne peut pas récupérer. Il y a un énorme rugissement pour saluer le gain d’un point de Murray… puis un gros service, et c’est 30-30. Murray reste dans le prochain rallye et Bautista Agut marque un revers et c’est un regard sur le point de jeu pour Murray et une chance de monter sur le tableau. Une autre chute de Murray du côté du coup droit de son adversaire. Cette fois, il est partout. Murray tente un lob mais Bautista Agut écrase pour deux. Murray a bientôt l’avantage mais réussit une volée, retour à deux. Un bon service et une autre balle de jeu pour l’Ecossais… Bautista Agut frappe longtemps, et Murray est au tableau.



il y a 18 mois 03.22 HNE *Murray 0-3 Bautista Agut (* indique le prochain serveur) L’Espagnol se dirige vers une prise d’amour, la scellant en matraquant une main arrière confiante sur toute la ligne. Mentalement et physiquement, Murray n’est pas là où il aimerait être en ce moment. Mais il commencera probablement quand il sera à un set ou deux …

il y a 20 mois 03.19 HNE Murray 0-2 *Bautista Agut (* indique le prochain serveur) Double faute de Murray pour commencer. Bautista Agut réussit une belle volée pour 0-30. Murray frappe large pour 0-40. Murray écrase un coup droit croisé qui semble assez bon pour gagner le point, mais Bautista Agut le tapote, reste dans le rallye et frappe bientôt un brillant vainqueur sur la ligne pour une pause à aimer. Bautista Agut d’Espagne joue un coup droit. Photographie : Daniel Pockett/Getty Images

il y a 24 mois 03.16 HNE *Murray 0-1 Bautista Agut (* indique le prochain serveur) Bautista Agut prend le premier point avec un gros coup droit sur la ligne que Murray trompe. Murray affronte ensuite un gros coup droit gagnant et le cloue pour 15-15. Comme on pouvait s’y attendre, Bautista Agut semble heureux de garder Murray impliqué dans de longs rallyes, tandis que Murray recherche peut-être des gagnants plus tôt qu’il ne le ferait normalement. L’Espagnol ferme une prise très solide pour commencer. Murray frappe un retour à Bautista Agut. Photographie : Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images

il y a 30 min 03.10 HNE C’est un temps agréable pour le tennis. Il fait environ 21 °C et il fait beau, à 19 heures passées à Melbourne. La brise souffle à 15 km/h, soit 9 mph. Andy Murray de Grande-Bretagne et Roberto Bautista-Agut d’Espagne avant leur troisième match. Photographie : Carl Recine/Reuters

il y a 33 mois 03.06 HNE Bautista Agut remporte le tirage au sortet servira. Les joueurs s’échauffent.

il y a 36 mois 03.04 HNE Les joueursMurray et Bautista Agut, arrivent maintenant au tribunal. Murray reçoit un énorme accueil de la foule.



