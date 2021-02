Open d’Australie 2021, finale masculine, Novak Djokovic vs Daniil Medvedev Score en direct: Medvedev se retire

Le numéro un mondial serbe, invaincu à huit reprises lors du match pour le titre, a dû se blesser et extraire de nouveaux niveaux de détermination juste pour se rendre en finale. Une blessure abdominale au troisième tour l’a mis au bord d’une sortie anticipée et l’a laissé incapable de s’entraîner entre les matches.

Mais après sa victoire en demi-finale contre un autre Russe, Aslan Karatsev, Djokovic a déclaré qu’il se sentait plus en forme qu’à tout moment pendant la quinzaine de Melbourne.

Dimanche soir, il fera face à un défi totalement différent contre le « joueur d’échecs » Medvedev – l’homme de forme du tennis qui est sur une séquence de 20 victoires consécutives.

Medvedev, numéro quatre mondial, est invaincu depuis novembre dernier, avec notamment une raclée en trois sets du Serbe lors de la finale de l’ATP à Londres.

« Il est tellement solide. De plus, j’ai entendu (le commentateur) Jim Courier le qualifier de maître d’échecs en raison de la façon dont il se positionne tactiquement sur le terrain, et c’est vrai », a déclaré Djokovic.

« Tu sais, c’est vraiment un joueur de tennis très intelligent. »

Djokovic en est à sa neuvième décision à Melbourne Park alors qu’il vise un 18e titre du Chelem pour combler l’écart sur Roger Federer et Rafael Nadal, qui en ont 20 chacun.

Mais le joueur de 33 ans a déclaré que si l’expérience était clairement un avantage, Medvedev serait un adversaire redoutable.

Le Serbe détient le record phénoménal de ne jamais perdre une finale sur les célèbres courts bleus de Melbourne en huit tentatives réparties sur 13 ans.

Djokovic disputera également sa 28e finale du Grand Chelem. Ce sera le deuxième du Russe.

« Bien sûr, cela contribue à plus de confiance, avant d’arriver en finale, sachant que je n’ai jamais perdu en finale ou en demi-finale, cela me fait juste me sentir plus à l’aise sur le terrain », a déclaré Djokovic.

«Mais chaque année est différente, même si cela a un effet mental sur moi. Peut-être sur mes adversaires, je ne sais pas, mais sur moi, cela a certainement un effet positif.

« Mais ce n’est pas un facteur décisif dans la façon dont le match se déroulera, car chaque année est différente. »

‘Il est le favori’

Medvedev, qui n’a perdu que deux sets jusqu’à présent, a déclaré que malgré tout son élan, il se qualifierait pour la finale en tant que perdant.

« Il est le favori parce qu’il n’a pas perdu. À huit reprises, en demi-finale, il a remporté le tournoi », a déclaré le joueur de 25 ans.

«Moi, je suis … le challenger, le gars qui défie le gars qui a participé huit fois en finale et qui a gagné huit fois. Et j’en suis content.

« Je sais que pour le battre, vous devez simplement montrer votre meilleur tennis, être à votre meilleur physiquement peut-être quatre ou cinq heures, et être à votre meilleur mentalement peut-être pendant cinq heures », at-il ajouté.

Medvedev, qui a également atteint la finale de l’US Open 2019, perdant contre Nadal, a les armes pour troubler Djokovic, avec un gros service, des retours implacables et un mouvement exceptionnel alors qu’il vise un premier titre du Grand Chelem.

Douze de ses 20 victoires consécutives ont été contre les 10 meilleurs joueurs et il a remporté trois de ses quatre derniers contre le Serbe, 17 fois vainqueur du Grand Chelem.

« Jouer à Novak sept fois est déjà une expérience énorme », a-t-il déclaré.

« (Mais) je pense que quand il est dans la zone, il ne manque pas. Il descend la ligne, croix, coup droit, revers, il ne rate pas. C’est ce qui est le plus difficile de jouer contre lui. »