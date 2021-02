Open d’Australie 2021, finale féminine, Jennifer Brady vs Noami Osaka Score en direct: Osaka, Brady Eye History

La démolition de Williams par Osaka en demi-finale a mis fin à la dernière tentative du joueur de 39 ans de remporter un record de 24e majeure et a renforcé la conviction que le numéro trois mondial japonais est à la tête d’une génération qui succède à l’Américain.

Osaka, excentrique mais de plus en plus confiant, n’a jamais perdu après avoir atteint les huit derniers d’un Grand Chelem, et mène une séquence de 20 victoires consécutives qui remonte à un an.

Elle vise maintenant à devenir la première joueuse féminine depuis Monica Seles à remporter ses quatre premières finales du Grand Chelem.

« J’ai cette mentalité que les gens ne se souviennent pas des finalistes », a expliqué Osaka.

« Je pense que je me bats le plus dur en finale. Je pense que c’est là que vous vous démarquez en quelque sorte. »

Osaka est la favorite contre la 22e tête de série Brady, qui fait ses débuts en finale du Grand Chelem après avoir purgé 14 jours de quarantaine avant le tournoi, contrairement à d’autres joueurs qui ont été autorisés à sortir de leur chambre d’hôtel pour s’entraîner.

La paire s’est affrontée pour la première fois en tant que juniors en Floride il y a sept ans, lorsque Brady a gagné.

Depuis lors, Osaka a remporté ses deux matches, leur rivalité atteignant de nouveaux sommets dans la deuxième de ces demi-finales épiques de l’US Open de l’année dernière.

Le futur champion Osaka s’est imposé 7-6 (7/1), 3-6, 6-3 dans une rencontre éprouvante, surnommée par certains comme le meilleur match de la saison 2020 tronquée.

« Était probablement (dans les) deux meilleurs matches que j’ai disputés dans ma vie », a déclaré Osaka à propos du classique à Flushing Meadows.

« Je pense que les matchs dont je me souviens le plus quand je traverse une période très difficile. Je pense beaucoup à ce match. »

‘Elle frappe énorme’

La troisième tête de série, Osaka, pense avoir affiné son jeu depuis lors, ce qui sera crucial pour émousser l’Américain au service fort.

« Je joue un peu différemment maintenant », a déclaré Osaka.

« Je pense que mes retours sont meilleurs. Je ne peux pas tout baser entièrement sur ce match, mais c’est définitivement quelque chose à référencer. »

Brady, 25 ans, n’a pas affronté une joueuse de haut rang dans sa course à la finale, aidée par les sorties de la numéro un mondiale Ashleigh Barty et de la championne en titre Sofia Kenin de son côté du tirage au sort.

N’ayant pas perdu un set avant son thriller en trois sets contre Karolina Muchova en demi-finale, Brady sait qu’elle est sur le point de se battre contre un joueur qu’elle a longtemps cru destiné à la célébrité.

« Nous avons grandi en jouant à des tournois locaux juniors en Floride », a-t-elle déclaré.

« Je me souviens de l’avoir jouée, je me suis dit: ‘Wow, elle frappe la balle énorme. Elle va être bonne. Elle a quelque chose de spécial.

Brady, qui « n’aimait pas vraiment » le tennis lorsqu’elle était jeune, mais qui a ravivé son amour pour le sport à l’université, s’est délectée de sa confiance en elle depuis sa percée à New York, mais a admis que le chaudron d’une finale de Slam sera un nouveau vivre.

«Je ne sais pas comment je vais me sentir samedi», a-t-elle déclaré.

« Il va y avoir des moments, des matchs, des points auxquels je vais penser … » Wow, ça pourrait être mon premier titre du Grand Chelem. « »

Bien qu’elle ait deux ans de moins, Osaka est plus expérimentée sur la plus haute scène et a déclaré qu’elle avait appris à être plus calme lors des grands matches.

«J’avais l’habitude de peser toute mon existence sur si je gagnais ou perdais un match de tennis», dit-elle. « Ce n’est plus ce que je ressens. »