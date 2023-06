Open canadien: Rory McIlroy en lice avec Tyrrell Hatton, Aaron Rai à mi-chemin | Nouvelles du golf

Rory McIlroy a réussi un 67 sans bogey

Rory McIlroy a terminé avec trois coups de la tête à mi-chemin à l’Omnium canadien RBC, alors que Tyrrell Hatton s’est lancé dans la course avec un deuxième tour époustouflant.

McIlroy, à la poursuite d’une troisième victoire canadienne consécutive après des victoires en 2019 et 2022, a réussi un birdie à ses deux derniers trous pour fermer un 67 sans bogey au Oakdale Golf & Country Club et passer à six sous.

Le n ° 3 mondial a ouvert avec sept pars avant de suivre un birdie à bout portant au huitième en roulant à partir de 15 pieds au dixième et en captant un autre coup au par-trois 14e.

McIlroy vise une troisième victoire consécutive à l’Omnium canadien RBC

McIlroy a drainé un effort de 20 pieds au 17e par quatre et a réussi un birdie à deux putts au par cinq dernier après avoir raté son essai de l’aigle, le laissant en contact avec le leader Carl Yuan avant le week-end.

« C’était une meilleure ronde, plus solide », a déclaré McIlroy. « Je me sens plutôt bien là où j’en suis. Cela aurait été bien d’être un ou deux plus près de la tête, mais je pensais [Friday] s’est bien passé. »

Yuan a réussi un birdie sur trois de ses quatre derniers trous pour afficher un cinq sous 67 et mettre la place sur neuf sous, tandis que Hatton a tiré un tour de la journée 64 pour rejoindre Rai, CT Pan et le favori local Corey Conners dans une part de deuxième.

Hatton a fait cinq birdies consécutifs autour du virage et neuf au total, mais n’a pas réussi à en trouver un autre à la fin pour une part de la tête, avec Rai faisant un trois sous 69 et Pan se remettant d’un double bogey dans son tour pour carder une seconde -tour 66.

Tyrrell Hatton est l’un des leaders à mi-chemin au Canada

Rose – jouant aux côtés de McIlroy – a égalé son partenaire en produisant une finition birdie-birdie, laissant l’ancien n ° 1 mondial faire partie du groupe encombré à trois coups de la tête à mi-chemin.

Le duo anglais Tommy Fleetwood et Harry Hall sont tous deux à cinq derrière, avec Shane Lowry et Matt Fitzpatrick un autre coup en arrière, tandis que Sam Burns – parmi les favoris d’avant le tournoi – a raté le cut.

