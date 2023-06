Open canadien: Nick Taylor fait un aigle sensationnel pour nier Tommy Fleetwood dans un play-off passionnant | Nouvelles du golf

Nick Taylor a arraché une victoire spectaculaire en séries éliminatoires à l’Omnium canadien RBC

Nick Taylor a réussi un aigle incroyable sur le quatrième trou supplémentaire des séries éliminatoires pour arracher une victoire spectaculaire sur Tommy Fleetwood à l’Omnium canadien RBC.

Taylor a renversé un déficit de trois coups lors d’une dernière journée palpitante au Oakdale Golf & Country Club, où il a affiché un six sous 66 pour fixer un objectif de clubhouse à 17 sous plus tard égalé par Fleetwood.

Fleetwood n’a pas réussi à trouver un birdie au dernier trou pour la victoire dans le règlement, mais a percé de 15 pieds pour égaler le birdie de Taylor sur le premier trou de barrage, les deux joueurs faisant ensuite des normales sur les deux trous supplémentaires suivants pour prolonger le concours.

Tommy Fleetwood a raté de peu un premier titre du PGA Tour

Taylor a ensuite fait un trou sensationnel de 70 pieds sur le prochain trou de barrage pour devenir le premier Canadien à remporter l’événement en 69 ans et à déclencher des célébrations folles de la foule locale, tandis que Fleetwood a dû se contenter de sa cinquième place de finaliste de sa carrière sur le PGA Tour.

Le duo anglais Tyrrell Hatton et Aaron Rai ont partagé la troisième place avec le leader du jour au lendemain CT Pan et Eric Cole ont tiré un tour de la journée 63 pour terminer à la sixième place avec 14 sous, tandis que la candidature de Rory McIlroy pour une troisième victoire canadienne consécutive s’est estompée après une décevante 72 l’a laissé en neuvième à égalité.

Et après?

