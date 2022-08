Open Banque Nationale : Félix Auger-Aliassime éliminé

MONTRÉAL –

Félix Auger-Aliassime se tenait à l’arrière de la surface dure du stade IGA avec une main sur sa hanche et un regard étonné sur son visage.

Casper Ruud a réussi à obtenir sa raquette sur un smash aérien tard dans le quart de finale de vendredi contre le Canadien, le retour flottant au-dessus de la tête d’Auger-Aliassime et à l’intérieur de la ligne de fond.

Auger-Aliassime a reculé mais son tir a trouvé le chemin des filets. Rien ne fonctionnait pour lui ce jour-là – pas même l’équivalent tennis d’un slam dunk – dans une déroute 6-1, 6-2 qui n’a duré que 74 minutes.

“(Mes) deux premiers matchs ont été bons, il y a des choses positives”, a déclaré Auger-Aliassime. “Je n’aurais jamais pensé que ça finirait comme ça aujourd’hui.”

Auger-Aliassime, sixième tête de série, est entré en jeu sans perdre un set cette semaine, mais il est sorti à plat par un après-midi couvert. Ruud, la tête de série n ° 4 de la Norvège, a conclu le premier set en 36 minutes rapides et a éliminé la foule partisane du match.

Auger-Aliassime, de Montréal, a commis 21 fautes directes contre seulement huit pour Ruud, qui s’est qualifié pour sa troisième demi-finale du Masters 1000 de la saison.

“Ce fut une journée parfaite pour moi au bureau”, a déclaré Ruud.

Ruud qui affrontera ensuite le n ° 8 Hubert Hurkacz de Pologne, vainqueur 7-6 (4), 6-7 (5), 6-1 contre Nick Kyrgios.

Auger-Aliassime espérait devenir le premier Canadien à atteindre les demi-finales de cet événement du circuit ATP depuis Denis Shapovalov en 2017. Le dernier Canadien à remporter ce tournoi était Robert Bedard en 1958.

“C’est super décevant de perdre un tournoi comme celui-ci et surtout ici”, a déclaré Auger-Aliassime.

Les joueurs non classés devaient jouer les quarts de finale du soir. L’Américain Tommy Paul devait affronter le Britannique Daniel Evans et l’Espagnol Pablo Carreno Busta devait rencontrer le qualifié britannique Jack Draper.

Auger-Aliassime n’a pas pu se mettre sur la bonne voie malgré les sollicitations régulières de la foule presque pleine. Il tirait plus de coups que d’habitude et ses erreurs sont survenues à des moments critiques.

Avec un coup droit puissant et un revers à deux mains efficace, Ruud était clinique dans son attaque et implacable avec la pression. Auger-Aliassime a été contraint à ses talons et a dû se contenter d’un style défensif.

Le Canadien a accordé deux pauses rapides dans le deuxième set avant de finalement tenir le service pour se rendre à 1-4.

“Perdre tout de suite mon jeu de service, puis un autre … de trois amours, c’était vraiment le pire résultat possible aujourd’hui”, a déclaré Auger-Aliassime. « À ce moment-là, ça devient vraiment difficile.

“J’ai fait de mon mieux, mais il devenait aussi de plus en plus à l’aise et confiant, alors les choses deviennent beaucoup plus difficiles.”

Plus tôt dans la journée, Hurkacz a profité de deux doubles fautes de Kyrgios en début de troisième set pour la première pause de service de leur match. Il a roulé à partir de là pour mettre fin à la séquence de neuf victoires consécutives de l’Australien.

“Nick est un super adversaire, il peut réussir chaque coup”, a déclaré Hurkacz. “Il n’a pas vraiment beaucoup de faiblesses, voire aucune. J’essayais juste de (bien) servir et de rester agressif.”

Il n’y a pas eu d’énergie gaspillée de la part de Kyrgios, qui a joué comme s’il avait un taxi qui attendait à l’extérieur de la salle.

Il faisait généralement rebondir le ballon une seule fois et entamait directement son mouvement de service. Le rythme de jeu était en accord avec Hurkacz, un droitier de six pieds cinq pouces qui a égalé le jeu de puissance de l’Australien.

Les deux joueurs ont eu des opportunités de break mais des bris d’égalité ont été nécessaires pour régler les deux premiers sets.

Kyrgios, qui a envoyé le champion en titre et numéro un mondial Daniil Medvedev au deuxième tour, a ralenti dans le troisième set et son service a perdu une partie de son dynamisme.

“Je ne suis pas une machine, je suis un humain”, a déclaré Kyrgios. “Mes genoux étaient douloureux, mon dos était douloureux, mon abdomen était douloureux. J’essayais de rester en mouvement, mais je me suis raidi.”

Kyrgios est entré en jeu avec des victoires lors de 15 de ses 16 derniers matchs, la seule défaite étant revenue à Novak Djokovic lors de la finale de Wimbledon le mois dernier.

Les demi-finales sont prévues pour samedi et la finale du tournoi de 6,57 millions de dollars américains aura lieu dimanche. Le gagnant gagnera un peu plus de 915 000 $.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 12 août 2022.