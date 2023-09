OpEd : Le sort du bâtiment de l’hôtel de ville de Williamsport | Actualités, Sports, Emplois

Le débat en cours concernant le sort de notre hôtel de ville actuel a suscité de ferventes discussions parmi les membres du conseil municipal et le grand public.

Malheureusement, les émotions et la désinformation ont obscurci le discours sur cette question cruciale. Notre décision doit être fondée sur des faits et une évaluation réaliste de la situation financière de notre ville. Le conseil municipal a été et continuera d’être pleinement informé de tous les faits relatifs à cette question.

Début 2020, une action en justice en vertu de l’American with Disabilities Act (ADA) a été déposée contre la ville devant un tribunal fédéral. Nous avons embauché un consultant professionnel de l’ADA pour inspecter nos bâtiments municipaux et fournir un rapport sur ce qui serait nécessaire pour mettre les bâtiments municipaux en conformité avec les exigences de l’ADA.

Dans le résumé, le professionnel de l’ADA déclare : « À notre avis, le bâtiment de l’hôtel de ville devrait faire l’objet d’un investissement très important dans des projets de réhabilitation avec des résultats marginaux pour une meilleure accessibilité. » En raison du manque d’accessibilité à l’hôtel de ville, le conseil municipal a pris la décision de déplacer ses réunions au Commerce et Transit II à la fin janvier 2020.

Au cours des administrations précédentes, l’hôtel de ville a reçu peu ou pas d’entretien préventif, malgré des milliers de dollars investis dans des études pour l’hôtel de ville. Une fois les études terminées, la ville a mis en œuvre très peu de recommandations. Au mieux, peu de pansements ont été appliqués. Seule une partie de la toiture a été remplacée. Un morceau de tuyau de deux pieds a été découpé dans les murs. Les cloisons sèches ont été retournées pour tenter de les faire durer plus longtemps. Aucun d’eux « correctifs » étaient les réparations à long terme dont la mairie avait besoin. Au fil des années, les problèmes se sont aggravés et les coûts pour les résoudre ont continué d’augmenter. Nous avons eu deux incidents majeurs liés à l’eau à l’intérieur de l’hôtel de ville, un en juillet 2021, puis en décembre 2021. Après l’incident de juillet, j’ai pris la décision de déplacer tout le monde hors de l’hôtel de ville pour des raisons de santé et de sécurité.

Pourquoi les réparations n’ont-elles pas été effectuées ? Pourquoi les recommandations n’ont-elles pas été suivies ? Qu’est-il arrivé à l’argent alloué au poste de fonctionnement de l’hôtel de ville dans le budget de notre ville ? La ville s’est toujours payée un loyer censé servir à l’entretien et à la maintenance de l’hôtel de ville. Cependant, comme je suis sûr que la plupart le savent à ce stade, l’administration précédente fait l’objet d’une enquête étatique et fédérale concernant sa gestion des finances de la ville. L’un de nos auditeurs a déclaré que les finances de notre ville étaient «dépensé frauduleusement». Nous ne savons pas comment ni où l’argent des contribuables a été utilisé, mais il est clair qu’il n’a pas été utilisé pour entretenir l’hôtel de ville.

Les contribuables doivent noter que depuis que nous avons quitté l’hôtel de ville, cela nous coûte en réalité moins cher en loyer que l’exploitation d’un bâtiment de 40 000 pieds carrés qui n’a jamais été propice à l’installation de bureaux gouvernementaux efficaces. D’une part, comme l’indique le rapport du Département de la Sécurité intérieure, il n’est pas normal que le public puisse traverser directement un service de police. Il s’agit d’un risque et d’une préoccupation extrêmes pour la sécurité publique. Avec le retrait de la police de l’hôtel de ville, cela laisse un bâtiment de 40 000 pieds carrés pour héberger environ 25 employés. Ce n’est pas une utilisation intelligente de l’argent des contribuables.

Au cours de mon mandat de plus de trois ans et demi, nous avons collaboré avec diligence avec diverses autorités, notamment le ministère des Transports de Pennsylvanie, la Federal Transit Administration, le bureau du procureur général de l’État de Pennsylvanie, la River Valley Transit Authority et les auditeurs municipaux pour démêler le problème. les subtilités financières de la ville et stabiliser nos finances. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, notre équilibre financier n’a pas été audité depuis 2018. Notre consultant en audit actuel devrait présenter l’audit rectifié de 2019 lors de la prochaine séance du conseil municipal du 28 septembre.

Nos consultants étatiques et fédéraux ont clairement indiqué que la probabilité que la ville reçoive des millions de dollars de subventions compétitives pour effectuer les réparations nécessaires à l’hôtel de ville et le mettre en conformité avec l’ADA est très mince. La plupart, sinon la totalité, des subventions seraient exiger une contrepartie financière de la ville qui s’élèverait probablement à des millions de dollars.

Notre ville a été placée dans une situation extrêmement difficile en raison des détournements flagrants, de la fraude et du mélange d’argent de la part de l’administration précédente. Cela nous laisse deux options : quitter l’Hôtel de Ville ou augmenter considérablement les taxes municipales pendant de nombreuses années pour financer les millions de dollars en réparations nécessaires. En 1977, lorsque nous avons repris ce bâtiment du service postal américain, la ville recherchait un bâtiment plus récent et plus efficace. La même chose peut être dite pour nous aujourd’hui, en 2023.

Pour formuler un plan à long terme, nous devons connaître la situation financière de la ville. Il est temps de rechercher un bâtiment qui puisse être rendu conforme à l’ADA à moindre coût et qui soit plus flexible pour répondre à nos besoins modernes. Il s’agit de la voie à suivre la moins coûteuse et la plus rentable. En attendant, le plan prudent mais à court terme est de rester là où nous en sommes.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception