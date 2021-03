Le OnePlus 9 est là, nous donnant notre aperçu officiel détaillé des smartphones de qualité phare tant attendus. Cette année, la série OnePlus 9 est devenue plus intéressante grâce à un partenariat Hasselblad. Cependant, le OnePlus 9R spécial pour l’Inde a jusqu’à présent échappé au temps d’écran. Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont livrés avec des fonctionnalités telles qu’un écran fluide 120 Hz 2.0 avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, le SoC Qualcomm Snapdragon 888, une configuration de caméra arrière triple et quadruple de marque Hasselblad comprenant un capteur personnalisé Sony IMX789 de 48 MP sur le OnePlus 9 Pro. Ce dernier serait le plus grand capteur d’image existant actuellement sur un smartphone au monde. Il reçoit également une unité ultra-large de 50MP, et Hasselblad a prêté son expertise aux algos Natural Color Calibration sur ces téléphones. OnePlus a également lancé la OnePlus Watch – qui est sa première smartwatch à être lancée en Inde et la deuxième portable après le OnePlus Band. Le prix du OnePlus 9 en Inde commence à Rs 49 999 pour 8 Go + 128 Go, et va jusqu’à Rs 69 999 pour la variante 12 Go + 256 Go du OnePlus 9 Pro.

On s’attend à ce que OnePlus ait choisi la voie premium avec la qualité de construction globale et la conception de la série OnePlus 9. La société a également offert une expérience portable haut de gamme avec l’édition limitée au cobalt de la montre OnePlus, qui reçoit un corps en alliage de cobalt et un verre saphir sur le dessus. Il ne fonctionne pas sur l’écosystème logiciel WearOS de Google. En conséquence, il n’a pas la possibilité de répondre aux messages ou d’interagir avec des applications tierces à partir de la montre elle-même. Vous obtiendrez donc une expérience limitée avec la montre OnePlus, même si elle dispose de fonctionnalités telles que le suivi de l’oxygène sanglant 24h / 24, un baromètre, 50 cadrans de montre, des appels et plus encore. Il est essentiellement similaire à la Realme Watch S Pro, avec ce qui ressemble à une construction plus premium. La montre est au prix de Rs 16 999 en Inde.

OnePlus 9

À partir du OnePlus 9, le modèle standard arbore un écran AMOLED Full-HD + de 6,55 pouces (2400 × 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. L’écran est livré avec une couche de verre Corning Gorilla Glass pour la protection et prend en charge jusqu’à 1100 nits de luminosité maximale avec prise en charge HDR10 + pour une expérience de visualisation riche. Sous le capot, il contient le processeur phare Qualcomm Snapdragon, associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Le téléphone fonctionne sur OxygenOS 11 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

Le système de triple caméra arrière abrite une caméra principale de 48 mégapixels avec prise en charge EIS et ouverture f / 1,8. Il existe également un appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et un appareil photo monochrome de 2 mégapixels. Pour les selfies, le OnePlus 9 est équipé d’un jeu de tir de 16 mégapixels avec prise en charge EIS. La caméra principale est capable de filmer des vidéos 4K à 60 ips et des vidéos 8K à 30 ips. L’application appareil photo est préchargée avec des modes tels que paysage nocturne, super macro, HDR ultra-shot, reconnaissance de scène intelligente, mode portrait, mode pro, panorama, mode inclinaison-décalage, parmi beaucoup d’autres. L’application appareil photo dispose également d’un mode Hasselblad Pro qui permet aux utilisateurs de régler manuellement la portée du FAI, la balance des blancs et plus encore, pour une expérience professionnelle de l’appareil photo.

Parmi les autres caractéristiques notables du smartphone, citons la 5G, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, une batterie à deux cellules de 4500 mAh prenant en charge la solution de charge rapide Warp Charge de 65 W. On dit que le téléphone atteint une batterie pleine en moins de 30 minutes avec le chargeur OnePlus 65W, inclus dans la boîte. Le OnePlus 9 est disponible dans les options de couleurs Winter Mist, Arctic Sky et Astral Black. Son prix commence à Rs 49,99 pour la variante de stockage de base 8 Go de RAM + 128 Go et monte à Rs 54 999 pour la variante de stockage 12 Go + 256 Go.

OnePlus 9 Pro

D’autre part, le OnePlus 9 Pro dispose d’un écran LTPO AMOLED de 6,7 pouces relativement plus grand avec une résolution Ultra-HD (4K) et un taux de rafraîchissement adaptatif qui peut s’ajuster automatiquement entre 1Hz et 120Hz, pour préserver la batterie. Sous le capot, il contient également le SoC Qualcomm Snapdragon 888 associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Il fonctionne sur OxygenOS 11 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

La configuration de la caméra arrière quadruple comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec prise en charge OIS et une ouverture f / 1,8, un appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture f / 2,2, un téléobjectif de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,4, et un appareil photo monochrome de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un jeu de tir de 16 mégapixels avec prise en charge EIS et ouverture f / 2.4. L’application appareil photo prend en charge les mêmes modes que OnePlus 9. Cependant, le principal capable de filmer des vidéos 4K à 120 ips. Les autres fonctionnalités notables des smartphones incluent la 5G, le capteur d’empreintes digitales sous l’écran, le NFC et le déverrouillage du visage. Le OnePlus 9 Pro est également livré avec une batterie double cellule de 4500 mAh prenant en charge une charge rapide de 65 W. Il prend également en charge la charge rapide de 50 W qui est censée charger complètement l’appareil en 43 minutes. L’emballage principal comprend la brique de charge de 65 W.

Le OnePlus 9 Pro est disponible dans les options de couleurs Morning Mist, Pine Green et Stellar Black. Son prix commence à Rs 64 999 pour l’option de stockage 8 Go + 128 Go, et monte à Rs 69 999 pour la variante 12 Go + 256 Go. La société n’a pas encore partagé les détails de sa disponibilité.

Montre OnePlus

La montre OnePlus présente un design minimaliste, avec seulement deux boutons et a été lancée en deux options de couleur – argent et noir, aux côtés d’une édition limitée au cobalt, fabriquée à partir d’un alliage de cobalt. Lors du lancement, OnePlus a déclaré que l’édition spéciale au cobalt était faite d’un matériau avec lequel il est si difficile de travailler, qu’environ 50% des smartwatches sont rejetées. Cependant, les 50 pour cent qui sortent de l’usine sembleraient la pièce. La montre OnePlus en édition limitée utilise du verre saphir sur le cadran. La smartwatch est au prix de Rs 16 999 pour l’édition standard en Inde. On ne sait pas quand la OnePlus Watch sera mise en vente en Inde. Il n’y a pas encore de mot sur le prix et la disponibilité de l’édition spéciale OnePlus Watch Cobalt.

La montre dispose d’un écran de 1,39 pouces avec une densité de pixels de 326ppi. OnePlus a également conçu 50 cadrans de montre et les utilisateurs ont la possibilité de prendre une photo à partir de leur téléphone et de personnaliser un cadran de montre pour eux-mêmes. La montre OnePlus possède également des bracelets détachables, permettant aux utilisateurs de mettre des bracelets tiers sur leur nouvelle smartwatch. En termes de fonctionnalités, la montre OnePlus est livrée avec de nombreux capteurs, notamment un capteur de fréquence cardiaque, un capteur d’oxygène sanguin, un capteur d’accélération, un gyroscope, un capteur géomagnétique, un capteur de pression atmosphérique et un GPS. De plus, la OnePlus Watch dispose de plus de 110 modes d’entraînement.

La montre OnePlus permet également aux utilisateurs de vérifier les messages, de prendre des appels et plus encore, même lorsque leurs mains sont pleines. La montre intelligente peut également se connecter de manière transparente au téléviseur OnePlus et servir de télécommande au téléviseur OnePlus. Si une montre OnePlus est connectée à un téléviseur OnePlus et qu’un utilisateur reçoit un appel, le téléviseur réduira automatiquement le volume. Si un utilisateur s’endort en regardant la télévision, OnePlus Watch éteindra automatiquement OnePlus TV après 30 minutes de sommeil de l’utilisateur – ces fonctionnalités seront disponibles sur OnePlus Watch dans les prochains jours, a déclaré la société. En termes de batterie, la OnePlus Watch durerait jusqu’à deux semaines en utilisation régulière et une semaine d’autonomie pour les gros utilisateurs. La montre OnePlus peut facturer une semaine d’utilisation en seulement 20 minutes, affirme la société.