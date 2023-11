Oops! Un membre du Congrès républicain admet que Hunter Biden a assigné deux poids, deux mesures

Le représentant républicain Greg Murphy a déclaré qu’il voterait pour mépriser les membres de la famille Biden s’ils ne répondaient pas aux assignations à comparaître du Congrès, soit un total de 180 de sa position sur les assignations à comparaître il y a quelques années.

Les Républicains de la Chambre ont été publiés assignations à comparaître Mercredi au frère du président Joe Biden, Jim et premier fils en difficulté Chasseur, dans le cadre de leur enquête sur la prétendue identité de la famille pratiques commerciales criminelles. Dirigé par le représentant James Comer, le GOP accuse depuis des mois Biden de corruption, malgré ses productions. aucune preuve.

Lors d’une interview jeudi, l’animateur de CNN, John Berman, a demandé à Murphy s’il voterait pour que Jim et Hunter Biden soient considérés comme outrage au Congrès s’ils ne se présentaient pas devant la Chambre.

“Absolument!” » dit Murphy. “Qu’est-ce qu’ils ont à cacher ?”

Berman a ensuite souligné que Murphy avait voté contre la détention de l’ancien conseiller de Donald Trump. Steve Bannon pour outrage lorsque Bannon a refusé de témoigner devant le comité d’enquête de la Chambre le 6 janvier. Bannon fut finalement condamné d’outrage au Congrès en octobre 2022.

Murphy a essayé de faire valoir que les circonstances étaient différentes cette fois. « Les normes sont un peu plus élevées et différentes, John, lorsqu’il y a quelqu’un qui est élu et quelqu’un qui n’est pas élu », a-t-il déclaré.

« Qui, selon vous, est élu ici lorsque vous parlez de tenir des gens pour outrage au Congrès parce qu’ils ne répondent pas ? » Berman insista.



“Eh bien, dites-moi dans quel bureau se trouvait Steve Bannon?” » demanda Murphy.

« Eh bien, dites-moi dans quel bureau se trouvait Hunter Biden ? » Berman a répondu.

Murphy était visiblement abasourdi. Il resta silencieux pendant quelques secondes avant de trébucher sur des arguments sur la prétendue culpabilité du président. Les républicains, bien entendu, n’ont pas assigné Joe Biden à comparaître.

BERMAN : Si Hunter et Jim Biden ne répondent pas aux assignations à comparaître, les tiendrez-vous pour outrage ? GREG MURPHY : Absolument B : Pourquoi as-tu changé de position ? Vous avez voté contre le mépris de Bannon M : C’est différent quand quelqu’un est au pouvoir B : Dans quel bureau travaillait Hunter Biden ? pic.twitter.com/OTy9CJNAVV -Aaron Rupar (@atrupar) 9 novembre 2023

Si Murphy souhaite demander des comptes aux élus, il n’a même pas besoin de chercher aussi loin. Le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, qui est également à l’avant-garde de l’enquête des républicains sur Biden, évite depuis près d’une assignation à comparaître du comité du 6 janvier. 600 jours.

Les Républicains ont cherché de manière agressive à prouver la culpabilité de Biden, malgré le fait qu’ils ne parviennent systématiquement pas à produire des preuves. Leurs témoins vedettes discréditer les accusations du GOP, et les législateurs ont même accidentellement admis qu’ils avaient aucune preuve et je ne me soucie pas vraiment du précision de leurs revendications.