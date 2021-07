Oops! Samsung Galaxy Watch4 et Watch4 Classic répertoriés prématurément par Amazon Canada

Pas encore, Amazon Canada, Samsung n’a pas officiellement annoncé les Galaxy Watch4 et Watch4 Classic. Le géant de la vente au détail a sauté le pas et a publié les deux modèles (repérés pour la première fois par Snoopy) et a laissé une note disant que les montres « sortiront le 27 août ».

La plus sophistiquée Galaxy Watch4 Classic avec une lunette matérielle est au prix de 428 CAD pour le modèle 42 mm et de 464 CAD pour celui de 46 mm. Cela se traduit respectivement par 343 USD/290 EUR et 370 USD/315 EUR. C’est beaucoup moins que les prix supposés, bien que les pages aient pu être mises en ligne avant qu’Amazon ne mette à jour les listes. Les deux tailles ont des corps en acier inoxydable.













Samsung Galaxy Watch4 Classique, 46mm, Noir, Acier Inoxydable













Samsung Galaxy Watch4 Classic, 42 mm, argent, acier inoxydable

La montre de 42 mm aura un écran de 1,19″, tandis que le plus grand modèle est répertorié avec un écran de 1,36″.

La Galaxy Watch4 est disponible en versions 40 mm et 44 mm, toutes deux en aluminium, et coûtant respectivement 310 CAD et 347 CAD. En regardant à nouveau le convertisseur de devises, ces chiffres s’élèvent respectivement à 250 USD/210 EUR et 280 USD/235 EUR.

Bien qu’ils soient quelques millimètres plus petits, les deux modèles vanille Watch4 ont les mêmes tailles d’affichage (1,19″ sur le petit, 1,36″ sur le plus grand). A noter que les montres vanille n’ont pas de lunette tournante physique comme le duo Classic.













Samsung Galaxy Watch4, 40 mm, argent, aluminium





















Samsung Galaxy Watch4 dans différentes configurations

La section connectivité est la même sur tous les modèles Wi-Fi, Bluetooth, NFC et GPS. Il devrait y avoir des modèles LTE, mais ils ne sont pas encore répertoriés. Sous « caractéristiques spéciales », Amazon Canada répertorie les éléments suivants : analyse de la composition corporelle, sommeil avancé, V02 Max, surveillance de l’oxygène dans le sang, moniteur de fréquence cardiaque.

La série Galaxy Watch4 marquera le retour du système d’exploitation Google Watch après des années de Tizen. Les montres devraient être annoncées le 11 août aux côtés des nouveaux smartphones pliables de Samsung.

