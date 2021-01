Onze travailleurs piégés pendant deux semaines par une explosion à l’intérieur d’une mine d’or chinoise ont été ramenés à la surface en toute sécurité dimanche.

La chaîne de télévision d’État CCTV a montré que des travailleurs étaient transportés un par un dans des paniers dimanche après-midi, les yeux protégés pour les protéger après tant de jours dans l’obscurité.

Un travailleur serait mort d’une blessure à la tête à la suite de l’explosion qui a déposé d’énormes quantités de gravats dans le puits le 10 janvier alors que la mine était encore en construction.

Le sort de 10 autres qui étaient clandestins à l’époque est inconnu. Les autorités ont arrêté des directeurs de mine pour avoir retardé le signalement de l’accident.

Le China Daily officiel a déclaré sur son site Web que sept des travailleurs pouvaient se rendre seuls à pied aux ambulances.

La chaîne de télévision publique CCTV a montré de nombreuses ambulances stationnées à côté de véhicules d’ingénierie à la mine de Qixia, une juridiction sous Yantai dans la province du Shandong.

Une surveillance accrue a amélioré la sécurité dans l’industrie minière chinoise, qui comptait en moyenne 5 000 décès par an. Cependant, la demande de charbon et de métaux précieux continue de provoquer des coupures de coin, et deux accidents à Chongqing l’année dernière ont tué 39 mineurs.