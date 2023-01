Onze équipes seront sur la grille de la course de Formule E d’Hyderabad

Onze équipes et 22 pilotes seront vus en action lors de la toute première course du Championnat du monde de Formule E ABB FIA en Inde qui se tiendra à Hyderabad le 11 février.

Les organisateurs ont déclaré que deux noms emblématiques du sport automobile – McLaren et Maserati – s’aligneront pour la première fois sur la grille de Formule E à Hyderabad où ils affronteront Porsche, Jaguar, Nissan et Mahindra.

La vente des billets pour le mois prochain a commencé mercredi. Les organisateurs de l’événement de sport automobile et de divertissement ont annoncé que les billets sont désormais disponibles en ligne.

Les billets à partir de Rs 1 000 sont disponibles sur bookmyshow à un prix de lancement pour une durée limitée.

Les fans assisteront à l’introduction de la voiture de course électrique la plus rapide, la plus légère, la plus puissante et la plus efficace, la Gen3.

A LIRE AUSSI| Mumbai City FC Coach Des Buckingham Pens Prolongation de contrat

Les billets pour l’E-Prix d’Hyderabad 2023, accéléré par Greenko, qui se tiendra le long du pittoresque lac Hussain Sagar, sont exclusivement disponibles sur AceNxtGen et BookMyShow et ont été divisés en quatre catégories en fonction des points de vue et de la proximité des sièges avec le circuit : Rs 10 000 pour les tribunes Ace, Rs 6 000 pour les tribunes Premium, Rs 3 500 pour les tribunes payantes et Rs 1 000 pour les tribunes.

Toutes les tribunes offrent une vue ininterrompue de toute l’action de roue à roue, des dépassements et des virages difficiles alors que 22 pilotes courent à des vitesses allant jusqu’à 200 mph / 322 km/h.

Avec de grands écrans et des commentaires en direct, les fans peuvent profiter de chaque instant de l’action et sont assurés de vivre une expérience inoubliable sur la piste, ont déclaré les organisateurs.

Les détenteurs de billets ont également accès au Fan Village d’Allianz, où ils peuvent profiter d’une variété de jeux et d’activités expérientiels et découvrir l’histoire de la Formule E.

Arvind Kumar, secrétaire en chef spécial, développement urbain, gouvernement de Telangana et Akbar Ebrahim, président de la Fédération des clubs de sports automobiles de l’Inde, ont dévoilé et annoncé la vente des billets.

Arvind Kumar a déclaré qu’Hyderabad est fier d’accueillir tout le monde au tout premier championnat du monde de Formule E qui se tiendra en Inde.

“Nous sommes maintenant parmi les rares villes au monde à accueillir l’événement qui aidera à projeter Hyderabad comme la destination mondiale la mieux choisie pour la mobilité électrique et la fabrication connexe”, a-t-il déclaré.

“L’E-Prix d’Hyderabad sera un événement sportif unique en son genre dont l’Inde n’a jamais été témoin. Le championnat est le premier Net Zero Sport depuis sa création, et Ace Nxt Gen travaille activement à la course vers un avenir de mobilité et de technologies durables », a déclaré Anil Chalamalasetty, fondateur d’Ace Nxt Gen.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)