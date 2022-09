Onze enfants parmi les 17 tués lors d’une fusillade dans une école en Russie alors que des blessés doivent être emmenés à Moscou | Nouvelles du monde

Plus d’une douzaine d’enfants blessés lors d’une fusillade dans une école dans le centre de la Russie sont transférés à Moscou pour y être soignés.

Le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, a révélé qu’une évacuation médicale était prévue pour 13 enfants et deux adultes, dont trois seraient dans un état critique.

Un homme armé a tué 17 personnes et en a blessé 24 autres lundi à l’école n°88 de la ville de Ijevskà 600 milles à l’est de la capitale, dans la région d’Oudmourtie.

Le tireur, identifié comme Artyom Kazantsev, un ancien élève de 34 ans de l’école, s’est suicidé après avoir perpétré l’attaque.

Bien qu’aucun détail sur ses motivations n’ait été divulgué, les autorités ont déclaré qu’il portait un T-shirt noir arborant des “symboles nazis”.

Les responsables ont également révélé qu’il était enregistré comme patient dans un établissement psychiatrique.

Le gouvernement d’Oudmourtie a déclaré que 11 enfants figuraient parmi les 17 tués dans la fusillade, tandis que 22 des 24 blessés restants étaient des enfants.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié la fusillade “d’acte terroriste” et a déclaré que le président Vladimir Poutine avait donné aux autorités compétentes tous les ordres nécessaires.

L’âge des élèves de l’école variait de six à 17 ans.

Image:

Munitions laissées sur une table sur les lieux d’une fusillade à l’école n° 88 à Izhevsk, en Russie. Image : AP



La Garde nationale russe a déclaré que Kazantsev avait utilisé deux armes de poing non létales non enregistrées adaptées pour tirer de vraies balles pour mener à bien l’attaque.

Izhevsk, une ville de 640 000 habitants, se trouve à l’ouest des montagnes de l’Oural, dans le centre de la Russie.

Bien que les fusillades dans les écoles soient rares en Russie, elles sont devenues plus fréquentes ces dernières années, ce qui a incité le gouvernement à chercher à resserrer la réglementation sur les armes à feu l’année dernière.

Il y a un an, un homme armé avait tué six personnes dans une université de Perm, et quelques mois auparavant, un autre assaillant avait ouvert le feu dans une école de la ville de Kazan, tuant sept étudiants et deux enseignants.

En 2018, un étudiant d’un collège de Crimée annexée à la Russie a tué 20 étudiants et lui-même.