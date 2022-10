Onze de Stranger Things Halloween Costume DIY – Hollywood Life

Voir la galerie





Suite Halloween

Essayer de comprendre un Halloween costume peut être difficile mais heureusement, nous avons essayé de rendre le processus aussi simple et transparent que possible pour vous. Si vous cherchez à bricoler votre costume au lieu d’obtenir un look acheté en magasin, alors vous avez de la chance car nous avons rassemblé les trois pièces dont vous avez besoin pour vous habiller en Eleven de Choses étranges. Vous pouvez porter les trois articles ensemble pour un coût de 71 $ ou vous pouvez mélanger et assortir les pièces en utilisant des articles que vous avez déjà dans votre garde-robe.

La série à succès Netflix est aimée par des millions de personnes et l’un des personnages principaux, Eleven, joué par Millie Bobby Brown, est le personnage parfait à déguiser car vous n’avez besoin que de trois pièces : une robe rose, une veste bleue et un paquet de gaufres Eggo. Vous pouvez bricoler le costume en utilisant nos articles triés sur le volet ci-dessous et la meilleure partie est que vous pouvez porter à la fois la robe et la veste, en plus, vous pouvez manger les Eggos lorsque vous rentrez chez vous après un tour ou un traitement.

1. Une robe à col rose

Onze porte toujours une mini robe rose avec un col claudine blanc et un corsage froncé et des mancherons. Cette robe ressemble tellement à celle d’Eleven et la meilleure partie est que vous pouvez la porter à nouveau tout au long du printemps et de l’été. Si vous ne voulez pas acheter une nouvelle robe, enfilez simplement une mini-robe rose que vous avez déjà dans votre placard. 38 $, amazon.com

2. Une veste bleue

Dans l’émission, Eleven porte une veste à col bleu avec des boutons sur le devant de sa robe et cette veste est très similaire. Il a des poches et peut être porté à nouveau, pas seulement pour Halloween, en plus, il est disponible dans une variété de tailles allant du petit au 3X-large. 33 $, amazon.com

3. Un paquet de gaufres Eggo

Un costume Eleven ne serait pas complet sans un paquet d’Eggos et ce paquet ne coûte que 1,99 $. Elle les tient et les mange tout au long du spectacle, donc même si vous enfilez une vieille robe rose et une veste bleue, les gens sauront exactement qui vous êtes habillé comme si vous les aviez entre les mains. 2 $, amazon.com