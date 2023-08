Onze chiens de compagnie tués dans un incendie d’horreur dans un chenil privé du Staffordshire

ONZE chiens de compagnie ont été tués dans un horrible incendie dans un chenil privé du Staffordshire.

Les pompiers se sont rendus sur les lieux samedi matin sur le site de The Holloway, Swindon, près de Dudley.

Les chenils sont proches de The Holloway à Swindon

Bien que l’incendie ait été éteint, les chiens ont été retrouvés morts, a indiqué la police du Staffordshire.

Les pompiers et la police ont mené une enquête conjointe sur la cause, qui n’a pas été jugée suspecte.

Un porte-parole de la police a déclaré : « Nous comprenons qu’il s’agit d’un incident bouleversant qui a suscité l’inquiétude de la communauté. »

