Onyx, la fille de Nick Cannon, porte une couronne sur des photos de nouveau-né – Hollywood Life

Crédit d’image : Andrew H. Walker/Shutterstock

Nick Canon42 et modèle LaNisha Cole a accueilli ensemble le neuvième enfant de l’acteur le 14 septembre. Près d’un mois plus tard, l’homme de 42 ans a partagé une adorable série de photos de nouveau-né (voir les photos ICI) de sa nouvelle fille, Glace Onyx, via Instagram. Dans les clichés, Onyx ne porte rien d’autre qu’une couronne en or sur la tête tandis que son papa la tient d’un seul doigt. “” C’est mon travail de ne jamais laisser tomber votre couronne! “”, L’animateur de télévision a légendé la douce image.

Ses 5,9 millions de followers n’ont pas tardé à sauter dans la section des commentaires pour écrire sur la surcharge de gentillesse du bébé. Un fan a écrit: “C’est vrai !!! C’est définitivement une reine. J’adore la façon dont vous prenez soin de TOUS vos bébés !!!”, tandis qu’un autre a dit : “Celui-là !! Adorable!!” Et il faut dire que nous sommes totalement d’accord !

Il partage également deux enfants avec le chanteur Mariah Carey53, qui comprend des jumeaux marocain et Monroe11. De plus, Nick a accueilli son 10e enfant le 23 septembre avec Cloche de Bretagne. Son fils, Canon Rise Messiah, est né à neuf jours d’intervalle de sa sœur Onyx. La montée est la Wild ‘n Out le troisième enfant de la star avec Brittany, qui est aussi la mère de Puissant canon de la reine1, et Canon doré5.

À la naissance d’Onyx, le fier papa a annoncé sa naissance avec une publication émotionnelle sur Instagram. “Présentation d’ONYX ICE COLE CANNON… Une fois de plus aujourd’hui, je suis en admiration devant le Devine Feminine ! Dieu m’a donné, ainsi qu’à @MissLanishaCole, le privilège d’accueillir un ange ici sur terre”, a écrit Nick. Il a également noté tout ce qu’il a appris de ses enfants. « Nous apprenons tous tellement de ces anges que nous appelons les enfants. J’apprends que ce n’est pas le temps limité que nous avons sur cette planète mais c’est le peu d’amour qui est le problème », a-t-il ajouté.

Plus encore, Nick s’est également adressé aux ennemis dans sa légende. “Et je promets d’aimer cette petite fille de tout mon cœur, peu importe ce que quelqu’un dit… J’ai renoncé à essayer de me définir pour le monde ou la société, mais à la place, je fais le travail pour guérir et grandir dans l’Être infini Dieu m’a ordonné d’être », a-t-il ajouté. Depuis la naissance de sa nouvelle petite fille, le chanteur est occupé à être aimé avec ses nouveaux paquets de joie. Le 6 octobre, Nick a posté une photo confortable avec Onyx, alors qu’elle faisait une sieste dans ses bras. “Tout en un jour de travail!! Onyx a la bonne idée ! C’est un enveloppement ! La méditation et le rajeunissement aligne l’Esprit !”, a-t-il légendé le message.