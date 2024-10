Onyeka Okongwu donne un coup de pouce alors que les Hawks remportent le premier match de la saison contre les Nets

1. Après avoir raté plusieurs matchs vers la fin de la saison dernière en raison d’une blessure au gros orteil gauche, Okongwu a joué un nombre limité de minutes pendant la saison hors-concours, soit un total de seulement 16 minutes. Mais il a été fort lors de la soirée d’ouverture, avec huit rebonds, une passe décisive et trois contres – tout en récoltant une seule faute – pour couronner sa soirée de carrière.

Le centre des Hawks a réalisé plusieurs jeux marquants, notamment un blocage sur Dorian Finney-Smith des Nets qui l’a laissé à plat sur le dos au sol.

« Je pense que pour moi, c’était ma principale préoccupation, dès le début de cette saison », a déclaré Okongwu. «C’était mon conditionnement. J’ai eu la chance de passer mon été à bien faire, mais je me sentais vraiment bien là-bas et je suis simplement heureux d’avoir remporté la victoire.

2. Tandis qu’Okongwu propulsait les Hawks depuis le banc, le gardien nouvellement acquis Dyson Daniels les propulsait depuis la formation de départ. Les Hawks ont acquis Daniels cet été pour sa défense et il n’a pas déçu.

Le joueur de 21 ans a marqué 15 points, pris cinq rebonds, ainsi qu’un contre et cinq interceptions.

Il est entré dans les corps, sauvant des jeux comme lorsqu’il a lancé un jeu hors limites à De’Andre Hunter pour une troisième chance 3 avec 6:46 à jouer dans le match.

Il a injecté une énergie intrépide dans la rotation des Hawks, plongeant pour récupérer les balles perdues et poussant l’équipe en avant pendant la transition. Avec 8 :07 de jeu, Daniels a éliminé Cam Thomas pour son cinquième vol de la soirée et a cherché à terminer le jeu en transition.

Mais le centre des Nets, Nic Claxton, l’a aligné en l’air pour arrêter le jeu. Alors que Claxton entrait dans la foule, Daniels est apparu et a eu des mots avec le centre pour exprimer son mécontentement face à la faute. Les officiels ont frappé Claxton avec une pénalité Flagrant 2 et l’ont expulsé du match.

3. La fougue de Daniels s’est répercutée sur d’autres jeux alors que les Nets continuaient à jouer en défense physique alors que les Hawks se retiraient dans les cinq dernières minutes du match. À peine 30 secondes après l’expulsion de Claxton, le gardien des Nets Cam Thomas a infligé une faute grave à Hunter lors d’un dunk de transition.

Le garde des Hawks a de nouveau exprimé son mécontentement face à la faute grave, mais a commencé à se désengager car il avait déjà reçu une faute technique pour sa participation à la bagarre avec Claxton. Ainsi, Okongwu a repris là où Daniels s’était arrêté.

Thomas a ensuite frappé Okongwu, ce qui a intensifié la tension entre les deux équipes. Les officiels ont fini par émettre des doubles techniques sur Okongwu et Thomas.

« Ils doivent se soutenir mutuellement », a déclaré l’entraîneur des Hawks, Quin Snyder. « C’est pourquoi j’étais si satisfait de notre réaction face à une faute grave de quelqu’un. C’est une situation difficile, c’est comme ça que les gens sont blessés. Mais j’aime la façon dont nous avons répondu, pas sur le moment, oui, mais nous nous sommes réunis après ça.

4. Malgré la fraîcheur du dernier quart du match de mercredi, les Hawks ont pu voir à quoi ressemblait leur recrue Zaccharie Risacher lors d’un match de saison régulière. Même si les statistiques de Risacher n’ont pas disparu de la feuille de statistiques, l’équipe a ressenti son impact, avec sa longueur et sa taille sur le côté défensif et sa capacité à terminer les jeux en transition.

La recrue a eu son premier aperçu des défenses de la NBA cherchant à l’arrêter sérieusement, les Nets engageant des équipes doubles et mettant leur corps en lui pour perturber son dribble.

Il a marqué sept points et obtenu un rebond.

5. Les Hawks ont honoré feu Dikembe Mutombo avant le début du match d’ouverture à domicile de mercredi. Ils ont observé une minute de silence, accompagnée d’un hommage vidéo rendant hommage au Temple de la renommée.

L’équipe a également ajouté une petite bannière sur les chevrons sous le maillot retraité de Mutombo avec les années de sa vie 1966-2024.

L’épouse de Mutombo, Rose, et quelques membres de sa famille ont assisté au match de mercredi. Le mois prochain, les Hawks organiseront un match honorant pleinement la mémoire de Mutombo. Ils annonceront plus de détails sur la manière dont ils lui rendront hommage lors d’un match en novembre, à une date ultérieure.

Statistique à connaître

78 – Trae Young a inscrit son 78e match en carrière avec plus de 30 points et plus de 10 passes décisives, à égalité au cinquième rang pour le plus grand nombre de matchs de ce type dans l’histoire de la NBA.

Citable

« Je me suis un peu échauffé, mais j’ai réussi à garder un peu mon sang-froid. Je ne suis pas allé trop loin, je n’ai pas compris mes origines australiennes, ce que j’aurais fait, ce que j’aurais fait avec mes frères. J’ai donc pu le garder un peu au frais. Dyson Daniels en dépoussiérage avec Nic Claxton.

Suivant

Les Hawks reviennent à la State Farm Arena vendredi soir pour accueillir LaMelo Ball et Charlotte Hornets.