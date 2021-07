ONU : Plus de 400 000 personnes dans le Tigré en Éthiopie sont désormais confrontées à la famine

Personne ne sait combien de milliers de civils ou de combattants ont été tués. DiCarlo a déclaré qu’environ 1,7 million de personnes ont été déplacées de leurs foyers et que plus de 60 000 ont fui vers le Soudan voisin. Bien qu’Abiy ait déclaré la victoire fin novembre, l’armée éthiopienne a poursuivi l’offensive avec des combattants alliés de l’Érythrée voisine, un ennemi acharné des responsables désormais fugitifs qui dirigeaient autrefois le Tigré, et de la région d’Amhara adjacente au Tigré.