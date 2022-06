ONU : Plus de 300 000 civils tués dans le conflit syrien

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

GENÈVE – Les 10 premières années du conflit syrien, qui a débuté en 2011, ont tué plus de 300 000 civils, ont annoncé mardi les Nations Unies – l’estimation officielle la plus élevée à ce jour des décès de civils liés au conflit dans le pays. Le conflit a commencé par des manifestations antigouvernementales qui ont éclaté en mars 2011 dans différentes parties de la Syrie, exigeant des réformes démocratiques à la suite des manifestations du printemps arabe en Égypte, en Tunisie, au Yémen, en Libye et à Bahreïn qui ont destitué certains dirigeants arabes au pouvoir depuis des décennies.

Cependant, cela s’est rapidement transformé en une véritable guerre civile qui a tué des centaines de milliers de personnes et détruit de grandes parties du pays.

Le rapport de mardi publié par le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies fait suite à ce qu’il qualifie d’évaluation rigoureuse et d’analyse statistique des données disponibles sur les victimes civiles. Selon le rapport, 306 887 civils auraient été tués en Syrie entre le 1er mars 2011 et le 31 mars 2021 à cause du conflit.

Les chiffres publiés par l’ONU n’incluent pas les soldats et les insurgés tués dans le conflit ; on pense que leur nombre se compte par dizaines de milliers. Les chiffres n’incluent pas non plus les personnes qui ont été tuées et enterrées par leurs familles sans en informer les autorités.

«Ce sont les personnes tuées en conséquence directe des opérations de guerre. Cela n’inclut pas les nombreux autres civils qui sont morts en raison de la perte d’accès aux soins de santé, à la nourriture, à l’eau potable et à d’autres droits humains essentiels », a déclaré la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet.

Le rapport, mandaté par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, cite 143 350 décès de civils documentés individuellement par diverses sources avec des informations détaillées, y compris au moins leur nom complet, la date et le lieu du décès.

De plus, des techniques d’estimation statistique ont été utilisées pour relier les points là où il manquait des éléments d’information. En utilisant ces techniques, on estime que 163 537 autres décès de civils se sont produits.

“Les chiffres des victimes liées au conflit dans ce rapport ne sont pas simplement un ensemble de chiffres abstraits, mais représentent des êtres humains individuels”, a déclaré Bachelet. Elle a ajouté que le travail des organisations de la société civile et de l’ONU dans le suivi et la documentation des décès liés au conflit est essentiel pour aider les familles et les communautés à établir la vérité, à demander des comptes et à rechercher des recours efficaces.

L’estimation de 306 887 signifie qu’en moyenne, chaque jour, au cours des 10 dernières années, 83 civils ont subi des morts violentes en raison du conflit, selon le rapport. Il s’appuyait sur huit sources d’information, dont le Centre d’études sur les droits de l’homme de Damas, le Centre de statistiques et de recherche-Syrie, le Réseau syrien des droits de l’homme, l’Observatoire syrien des droits de l’homme et le Centre de documentation sur les violations.