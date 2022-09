ONU : objectif atteint pour éviter une catastrophe pétrolière au large du Yémen

WASHINGTON (AP) – Les Nations Unies ont déclaré lundi qu’elles avaient finalement atteint un objectif de promesse de fonds pour retirer 1 million de barils de pétrole d’un superpétrolier de longue date et rouillé au large du Yémen, se rapprochant d’éviter une explosion ou une fuite qui pourrait causer catastrophe écologique et économique.

L’ONU doit encore convaincre tous les donateurs de payer les promesses de dons pour la première phase de 75 millions de dollars de l’opération de retrait d’urgence, a averti Russell Geekie, porte-parole des opérations de l’ONU au Yémen.

Le superpétrolier rouillé FSO Safer contient environ quatre fois la quantité estimée de pétrole rejetée lors du déversement de l’Exxon Valdez en 1989 qui a dévasté la côte de l’Alaska. Les retards de financement et la guerre de sept ans au Yémen ont entravé les efforts internationaux pour commencer à faire face à la menace, faisant du Safer le spectre d’une catastrophe imminente au large tout au long du conflit en cours au Yémen.

L’ONU a mené un effort multinational pour lever des fonds pour commencer à retirer le pétrole en toute sécurité. L’envoyé américain au Yémen, Tim Lenderking, fait partie de ceux qui demandent des dons. Cet été, les États-Unis ont évoqué la menace que les tempêtes hivernales à venir pourraient briser la coque en décomposition.

Liesje Schreinemacher, la ministre néerlandaise du commerce extérieur et de la coopération au développement, a annoncé un nouveau don de 7,5 millions de dollars (7,5 millions d’euros) de son gouvernement lors d’un voyage au Yémen ce week-end.

“Grâce à cette contribution, nous avons maintenant atteint le montant nécessaire pour démarrer l’opération de sauvetage et nous pouvons empêcher qu’une grave catastrophe ne se produise”, a tweeté Schreinemacher.

Les Pays-Bas, les Etats-Unis et l’Allemagne prévoient une conférence de presse mercredi en marge de l’Assemblée générale de l’ONU pour annoncer “le financement réussi de l’opération d’urgence” pour neutraliser la menace du Safer.

“Cependant, l’ONU a maintenant besoin que les donateurs convertissent les promesses de dons en espèces afin que le travail puisse commencer dès que possible”, a déclaré Geekie, le porte-parole des Nations Unies, qui coordonne l’effort, à l’Associated Press dans un e-mail.

Après l’opération d’urgence, 38 millions de dollars supplémentaires seront nécessaires pour le stockage sûr à long terme du pétrole, selon les Nations Unies.

Le pétrolier rouillé et négligé de construction japonaise est amarré à 6 kilomètres (3,7 miles) du port occidental de Ras Issa sur la mer Rouge depuis les années 1980, date à laquelle il a été vendu au gouvernement yéménite.

Des documents obtenus par l’AP en 2020 montrent que de l’eau de mer a pénétré dans le compartiment moteur du pétrolier abandonné, provoquant des dommages aux canalisations et augmentant le risque de naufrage. La rouille a recouvert des parties du camion-citerne et le gaz inerte qui empêche les réservoirs de recueillir des gaz inflammables s’est échappé. Les experts disent que la maintenance n’est plus possible car les dommages causés au navire sont irréversibles.

Les Nations Unies, les États-Unis et d’autres gouvernements, ainsi que Greenpeace et d’autres organisations internationales, ont averti depuis longtemps qu’un rejet majeur – ou une explosion – pourrait perturber la navigation commerciale mondiale sur les routes vitales de Bab el Mendez et du canal de Suez, causant des dommages incalculables. à l’économie mondiale.

Un déversement majeur serait également une catastrophe environnementale, dévastant la mer Rouge et ses côtes. Les experts soulignent les dommages potentiels au tourisme dans toute la région. Les impacts locaux pourraient dévaster l’industrie de la pêche au Yémen appauvri et potentiellement fermer les ports yéménites utilisés pour l’aide humanitaire vitale, selon la communauté internationale.

Ellen Knickmeyer, Associated Press