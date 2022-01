ONU : « Manque extrême de nourriture » pour de nombreuses personnes dans le Tigré éthiopien

L’ONU a déclaré qu’aucun convoi d’aide n’était entré dans la région du Tigré qui compte quelque 6 millions de personnes depuis la mi-décembre. Par ailleurs, l’agence humanitaire des Nations Unies a déclaré que moins de 10% des fournitures nécessaires, y compris des médicaments et du carburant, sont entrées dans le Tigré depuis la mi-juillet. Toutes les ONG internationales opérant dans le Tigré ont épuisé leur carburant, « leur personnel livrant le peu de fournitures et de services humanitaires restants à pied, dans la mesure du possible », a indiqué l’agence dans sa mise à jour de vendredi.