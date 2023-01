ONU : l’interdiction par les talibans des travailleuses humanitaires est un coup mortel potentiel

Il a déclaré qu’une délégation comprenant des groupes d’aide internationale avait fait valoir que les femmes afghanes étaient essentielles aux opérations humanitaires lors de réunions la semaine dernière avec neuf responsables talibans, dont les ministres afghans des affaires étrangères et de l’économie.

Griffiths a noté qu’après l’édit du 24 décembre des talibans interdisant aux groupes d’aide d’employer des femmes afghanes, le ministre de la Santé a accordé une exception pour les femmes dans le domaine de la santé et le ministre de l’Éducation a accordé une exception pour celles impliquées dans l’enseignement primaire.

« Voyons si ces directives passent. Voyons s’ils sont bénéfiques. Voyons quelle place il y a pour le rôle essentiel et central des femmes dans nos opérations humanitaires », a-t-il déclaré.

Malgré les promesses initiales, les talibans ont imposé des restrictions croissantes aux filles et aux femmes depuis qu’ils ont pris le pouvoir en août 2021 au cours des dernières semaines du retrait des forces américaines et de l’OTAN après 20 ans. Leur prise de contrôle a plongé des millions de personnes dans la pauvreté et la faim après que l’aide étrangère s’est arrêtée presque du jour au lendemain.