ONU : l’incapacité à mettre fin à la crise politique en Libye est une menace croissante

NATIONS UNIES – Le chef politique de l’ONU a averti mardi que l’incapacité à résoudre la crise politique en Libye et à tenir des élections retardées constitue une menace croissante dans le pays, soulignant les affrontements violents d’il y a quelques jours qui ont tué au moins 42 personnes et blessé 159 autres selon les autorités libyennes. .

Rosemary DiCarlo a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que les affrontements entre des groupes armés soutenant des prétendants rivaux au poste de Premier ministre impliquaient l’utilisation aveugle d’armes moyennes et lourdes et ont également déplacé 50 familles, endommagé considérablement cinq établissements de santé et touché deux centres de détention pour migrants et réfugiés. , impliquant un total de 560 personnes.