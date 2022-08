ONU : l’incapacité à mettre fin à la crise politique en Libye est une menace croissante

NATIONS UNIES (AP) – Le chef politique de l’ONU a averti mardi que l’incapacité à résoudre la crise politique en Libye et à tenir des élections retardées constitue une menace croissante dans le pays, soulignant les affrontements violents d’il y a quelques jours qui ont tué au moins 42 personnes et blessé 159 autres selon aux autorités libyennes.

Rosemary DiCarlo a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que les affrontements entre des groupes armés soutenant des prétendants rivaux au poste de Premier ministre impliquaient l’utilisation aveugle d’armes moyennes et lourdes et ont également déplacé 50 familles, endommagé considérablement cinq établissements de santé et touché deux centres de détention pour migrants et réfugiés. , impliquant un total de 560 personnes.

La Libye a plongé dans le chaos depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le comté riche en pétrole est depuis des années divisé entre des administrations rivales, chacune soutenue par des milices voyous et des gouvernements étrangers.

L’impasse actuelle est née de l’échec de la tenue d’élections en décembre et du refus du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah, qui dirigeait un gouvernement de transition, de se retirer. En réponse, le parlement basé à l’est du pays a nommé un Premier ministre rival, Fathy Bashagha, qui cherche depuis des mois à installer son gouvernement à Tripoli.

DiCarlo a déclaré que les combats qui ont éclaté aux premières heures du 27 août semblaient être une nouvelle tentative des forces pro-Bashagha d’entrer dans la capitale.

“Cependant, ils ont été bloqués par les forces pro-Dbeibah à Zleiten – à environ 160 km à l’est de Tripoli – et ont été forcés de battre en retraite à la suite d’affrontements”, a-t-elle déclaré. “Les tentatives d’autres groupes armés pro-Bashagha d’avancer sur la capitale depuis l’ouest et le sud-ouest ont également été repoussées.”

DiCarlo a déclaré que les combats à Tripoli et dans sa banlieue se sont calmés le 28 août, mais la situation reste « tendue et fluide » et on ne sait pas combien de temps durera le « calme fragile » actuel.

“Les attaques de représailles des deux parties et l’intention annoncée par le gouvernement d’unité nationale (basé à Tripoli) d’arrêter les éléments pro-Bashagha impliqués dans les combats pourraient déclencher des affrontements armés qui pourraient à nouveau affecter la population civile”, a averti DiCarlo.

Elle a réitéré la conviction de l’ONU que seules les élections peuvent sortir de l’impasse politique, et elle a exhorté les dirigeants rivaux à parvenir à un accord sur un cadre constitutionnel et un calendrier pour les élections qui permettront aux Libyens de choisir leurs dirigeants.

Sur une note positive, elle a déclaré que la Commission militaire mixte de 10 membres, avec cinq représentants des parties rivales, “a finalisé les modalités du retrait des forces étrangères, des combattants étrangers et des mercenaires de Libye”.

Edith M. Lederer, Associated Press