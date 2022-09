ONU : L’exclusion des filles afghanes des lycées est “honteuse”

ISLAMABAD (AP) – Les Nations Unies ont appelé dimanche les dirigeants talibans afghans à rouvrir les écoles aux filles de la 7e à la 12e année, qualifiant de «honteux» l’anniversaire de leur exclusion du lycée.

L’ONU s’est dite de plus en plus préoccupée par le fait que cette politique, associée à d’autres restrictions des libertés fondamentales, contribuera à aggraver la crise économique du pays sous la forme d’une plus grande insécurité, pauvreté et isolement.

“C’est un anniversaire tragique, honteux et tout à fait évitable”, a déclaré Markus Potzel, chef par intérim de la mission de l’ONU en Afghanistan.

Un an après que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, les partisans de la ligne dure semblent dominer le gouvernement dirigé par les talibans. Les adolescentes sont toujours interdites d’école et les femmes sont tenues de se couvrir de la tête aux pieds en public, seuls leurs yeux sont visibles. Le groupe religieux n’a pas tenu ses diverses promesses de permettre le retour des filles en classe. L’interdiction cible les élèves de la 7e à la 12e année, touchant principalement les filles de 12 à 18 ans.

Les talibans ont rouvert les lycées aux garçons tout en demandant aux filles de rester à la maison. L’ONU estime que plus d’un million de filles ont été empêchées d’aller à l’école secondaire au cours de l’année écoulée.

“L’exclusion continue des filles du lycée n’a aucune justification crédible et n’a aucun parallèle dans le monde. C’est profondément préjudiciable à une génération de filles et à l’avenir de l’Afghanistan lui-même », a déclaré Potzel, qui est également la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l’ONU pour l’Afghanistan.

Pour marquer l’anniversaire du dimanche, 50 filles ont envoyé une lettre intitulée “Une année de ténèbres : une lettre de filles afghanes aux chefs de pays musulmans et à d’autres dirigeants mondiaux”. Les filles sont originaires de la capitale Kaboul, de la province orientale de Nangarhar et de la province septentrionale de Parwan.

“L’année dernière, nous avons été privés des droits de l’homme, tels que le droit d’accéder à une éducation, le privilège de travailler, la liberté de vivre dans la dignité, la liberté, la mobilité et la parole, et le droit de déterminer et de décider par nous-mêmes”, Azadi, un élève de 11e année de Kaboul âgé de 18 ans, a déclaré dans la lettre. Les filles nommées dans la lettre n’ont donné que leurs prénoms.

L’ONU a déclaré que le refus de l’éducation viole les droits les plus fondamentaux des filles et des femmes. L’organisme mondial a déclaré que cela augmentait le risque de marginalisation, de violence, d’exploitation et d’abus contre les filles et faisait partie d’un éventail plus large de politiques et de pratiques discriminatoires ciblant les femmes et les filles depuis que les autorités de facto ont pris le pouvoir à l’été 2021.

L’ONU a de nouveau appelé les talibans à annuler la série de mesures qu’ils ont introduites pour restreindre la jouissance par les femmes et les filles afghanes de leurs droits et libertés fondamentaux.

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir, les talibans ont du mal à gouverner et restent isolés sur le plan international. Un ralentissement économique a plongé des millions d’Afghans supplémentaires dans la pauvreté et la faim alors que le flux d’aide étrangère s’est réduit à un filet.

Rahim Faiez, Associated Press