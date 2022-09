ONU : L’exclusion des filles afghanes des lycées est “honteuse”

L’ONU s’est dite de plus en plus préoccupée par le fait que cette politique, associée à d’autres restrictions des libertés fondamentales, contribuera à aggraver la crise économique du pays sous la forme d’une plus grande insécurité, pauvreté et isolement.

“L’année dernière, nous avons été privés des droits de l’homme, tels que le droit d’accéder à une éducation, le privilège de travailler, la liberté de vivre dans la dignité, la liberté, la mobilité et la parole, et le droit de déterminer et de décider par nous-mêmes”, Azadi, un élève de 11e année de Kaboul âgé de 18 ans, a déclaré dans la lettre. Les filles nommées dans la lettre n’ont donné que leurs prénoms.

L’ONU a déclaré que le refus de l’éducation viole les droits les plus fondamentaux des filles et des femmes. L’organisme mondial a déclaré que cela augmentait le risque de marginalisation, de violence, d’exploitation et d’abus contre les filles et faisait partie d’un éventail plus large de politiques et de pratiques discriminatoires ciblant les femmes et les filles depuis que les autorités de facto ont pris le pouvoir à l’été 2021.