ONU : Les inondations en Afrique occidentale et centrale ont déplacé 3,4 millions de personnes

Le HCR a déclaré vendredi que les pires inondations au Nigeria en une décennie ont tué des centaines de personnes, déplacé 1,3 million d’habitants et touché plus de 2,8 millions de personnes dans ce pays d’Afrique de l’Ouest de 218 millions d’habitants.

GENÈVE — L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré vendredi que les destructions causées par les inondations ont déplacé plus de 3,4 millions de personnes en Afrique occidentale et centrale.

Les survivants ont dû se précipiter vers des terrains plus élevés alors que les terres agricoles et les infrastructures étaient submergées par l’eau. Beaucoup vivent dans des camps de déplacés internes qui ont été mis en place en partie pour aider les personnes fuyant la violence qui couve dans la région, entre autres problèmes.

« La crise climatique se produit maintenant – détruisant les moyens de subsistance, perturbant la sécurité alimentaire, aggravant les conflits pour des ressources rares et provoquant des déplacements », a déclaré la porte-parole du HCR, Olga Sarrado. « Le lien entre les chocs climatiques et les déplacements est clair et croissant.