ONU : les États-Unis achètent une grosse cargaison de céréales ukrainiennes pour les régions affamées

BULLA HAGAR, Kenya (AP) – Les États-Unis s’apprêtent à acheter environ 150 000 tonnes de céréales à l’Ukraine au cours des prochaines semaines pour une prochaine expédition d’aide alimentaire depuis les ports qui ne sont plus bloqués par la guerre, a déclaré le chef du Programme alimentaire mondial. a déclaré à l’Associated Press.

Les destinations finales du grain ne sont pas confirmées et les discussions se poursuivent, a déclaré David Beasley. Mais l’envoi prévu, l’un des nombreux que l’agence des Nations Unies qui lutte contre la faim poursuit, représente plus de six fois la quantité de céréales que le premier navire organisé par le PAM depuis l’Ukraine transporte actuellement vers les personnes de la Corne de l’Afrique menacées de famine.

Beasley s’est exprimé vendredi depuis le nord du Kenya, plongé dans une sécheresse qui sévit dans la région de la Corne de l’Afrique. Il s’est assis sous un arbre épineux parmi des femmes locales qui ont déclaré à l’AP que la dernière fois qu’il avait plu, c’était en 2019.

Leurs communautés sèches font face à une nouvelle saison des pluies ratée dans les semaines qui pourraient faire basculer certaines parties de la région, en particulier la Somalie voisine, dans la famine. Déjà, des milliers de personnes sont mortes. Selon le Programme alimentaire mondial, 22 millions de personnes ont faim.

“Je pense qu’il y a une forte probabilité que nous ayons une déclaration de famine” dans les semaines à venir, a déclaré Beasley.

Il a qualifié la situation à laquelle fait face la Corne de l’Afrique de “tempête parfaite sur une tempête parfaite, un tsunami sur un tsunami” alors que la région sujette à la sécheresse a du mal à faire face au milieu des prix élevés des aliments et du carburant entraînés en partie par la guerre en Ukraine .

Le très attendu navire de premiers secours en provenance d’Ukraine transporte 23 000 tonnes métriques de céréales, suffisamment pour nourrir 1,5 million de personnes avec des rations complètes pendant un mois, a déclaré Beasley. Il devrait accoster à Djibouti les 26 ou 27 août, et le blé devrait être expédié par voie terrestre vers le nord de l’Éthiopie, où des millions de personnes dans les régions du Tigré, d’Afar et d’Amhara ont été confrontées non seulement à la sécheresse, mais aussi à des conflits meurtriers.

L’Ukraine était la source de la moitié des céréales que le PAM a achetées l’année dernière pour nourrir 130 millions de personnes affamées. La Russie et l’Ukraine ont signé le mois dernier des accords avec l’ONU et le gouvernement turc pour permettre les exportations de céréales ukrainiennes pour la première fois depuis l’invasion russe en février.

Mais la lente réouverture des ports ukrainiens et le mouvement prudent des cargos à travers la mer Noire minée ne résoudront pas la crise mondiale de la sécurité alimentaire, a déclaré Beasley. Il a averti que les pays les plus riches doivent faire beaucoup plus pour maintenir l’acheminement des céréales et d’autres formes d’assistance vers les régions les plus affamées du monde, et il a cité des noms.

« Les profits pétroliers étant si élevés en ce moment – ​​des profits record, des milliards de dollars chaque semaine – … les États du Golfe doivent aider, doivent intensifier et le faire maintenant », a déclaré Beasley. « C’est inexcusable de ne pas le faire. D’autant plus que ce sont leurs voisins, ce sont leurs frères, leur famille.

Il a affirmé que le Programme alimentaire mondial pourrait sauver « des millions de vies » avec un seul jour de profits pétroliers des pays du Golfe.

La Chine doit également aider, a déclaré Beasley.

“La Chine est la deuxième plus grande économie du monde, et nous recevons un peu de la Chine”, ou très peu, a-t-il ajouté.

Bien que les céréales quittent l’Ukraine et que les espoirs croissants que les marchés mondiaux commencent à se stabiliser, les personnes les plus vulnérables du monde sont confrontées à une longue et difficile reprise, a déclaré le chef du PAM.

“Même si cette sécheresse prend fin, nous parlons d’une crise alimentaire mondiale au moins pendant encore 12 mois”, a déclaré Beasley. “Mais en ce qui concerne les plus pauvres des pauvres, il faudra plusieurs années pour en sortir.”

Certaines des personnes les plus pauvres du monde sans nourriture suffisante se trouvent dans le nord du Kenya, où les carcasses d’animaux sont lentement dépouillées jusqu’aux os sous un ciel peu généreux. Des millions de têtes de bétail, source de richesse et de nutrition des familles, ont péri dans la sécheresse. De nombreuses pompes à eau se sont asséchées. De plus en plus de milliers d’enfants souffrent de malnutrition.

« Ne nous oubliez pas », a dit le résident Hasan Mohamud à Beasley. « Même les chameaux ont disparu. Même les ânes ont succombé.

Avec autant de personnes dans le besoin, l’aide qui arrive peut disparaître comme une goutte de pluie dans le sable. Les femmes locales qui se sont qualifiées pour les distributions en espèces du PAM ont décrit avoir pris les 6 500 shillings (environ 54 dollars) et les avoir partagés avec leurs voisins – dans un cas, 10 ménages.

“La chose la plus intéressante que nous entendons, ce sont les gens qui disent:” Nous ne sommes pas les seuls “”, a déclaré à l’AP Felix Okech, responsable du programme du PAM. « ‘C’est nous qui avons été sélectionnés (pour les polycopiés), mais il y en a beaucoup d’autres comme nous.’ C’est donc très humiliant à entendre.

Dans une petite foule qui s’était rassemblée pour écouter des histoires d’enfants trop faibles pour se tenir debout et de lait sec, une femme au bord du tapis en plastique tissé a pris la parole. Sahara Abdilleh, 50 ans, a déclaré qu’elle gagnait peut-être 1 000 shillings (8,30 dollars) par semaine en ramassant du bois de chauffage, en récurant un paysage qui rend de moins en moins chaque jour. Comme Beasley, elle pensait globalement.

« Y a-t-il un pays, comme l’Afghanistan ou l’Ukraine, qui soit pire que nous ? elle a demandé.

Cara Anna, l’Associated Press