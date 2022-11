ONU : Les enfants d’Haïti touchés par le choléra alors que la malnutrition augmente

Commentez cette histoire Commentaire

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Une épidémie de choléra qui balaie Haïti fait un nombre croissant d’enfants dans un contexte d’augmentation de la malnutrition, a annoncé mercredi l’UNICEF. La combinaison mortelle signifie qu’environ 40% des cas de choléra dans le pays pauvre de plus de 11 millions d’habitants impliquent désormais des enfants, avec 9 cas sur 10 signalés dans des zones où les gens meurent de faim, selon l’agence des Nations unies.

« Nous devons prévoir le pire », a déclaré Manuel Fontaine, directeur du Bureau des programmes d’urgence de l’UNICEF, à l’Associated Press mardi lors d’une visite en Haïti.

Le choléra a tué plus de 200 personnes depuis l’annonce des premiers décès début octobre, et 9 300 autres sont hospitalisés, selon le ministère haïtien de la Santé, mais les experts estiment que le nombre est beaucoup plus élevé en raison de la sous-déclaration.

L’UNICEF et le gouvernement haïtien recherchent au moins 28 millions de dollars pour aider à nourrir, hydrater et soigner 1,4 million de personnes touchées par la crise, et ce nombre devrait augmenter à mesure que la malnutrition s’aggrave, en particulier dans les zones urbaines telles que le bidonville de Cité Soleil dans la capitale de Port-au-Prince, du jamais vu.

“Le choléra et la malnutrition sont une combinaison mortelle, l’une conduisant à l’autre”, a déclaré Fontaine.

Un matin récent, à la clinique médicale Gheskio de Port-au-Prince, des infirmières, des médecins et des travailleurs sociaux se sont occupés d’enfants malnutris qui luttaient également contre le choléra.

« C’est un défi pour nous », a déclaré le Dr Karine Sévère, qui dirige le service choléra de la clinique. “Lorsque les enfants souffrent de malnutrition, il leur faut plus de temps pour récupérer.”

Elle estime que les cas de malnutrition ont augmenté d’au moins 40 % ces dernières semaines, les infirmières donnant aux enfants de la soupe le matin et du riz, des haricots, de la viande et des légumes l’après-midi pour les aider à prendre du poids.

C’est de la nourriture que peu de parents peuvent se permettre dans un pays où environ 60 % de la population gagne moins de 2 dollars par jour.

Roselord David, 40 ans, dit qu’elle et ses cinq enfants ont dû fuir Cité Soleil après que des gangs en guerre aient incendié sa maison. Ils ont temporairement vécu dans un parc public, puis ont emménagé avec sa sœur alors qu’elle continue de lutter pour trouver de la nourriture pour ses enfants.

Une assistante sociale qui a repéré sa fille émaciée de 5 ans dans le parc a exhorté David à l’emmener à la clinique.

“Ils m’ont dit qu’elle souffrait de malnutrition”, a déclaré David d’une voix calme, gêné de confier les problèmes de sa famille dans la clinique bondée de patients.

À proximité, un adolescent de 15 ans dormait, une intraveineuse dans son bras maigre.

Son amie, Island Meus, a déclaré qu’elle se relayait avec sa mère pour s’occuper de lui.

“Il se prive parfois de nourriture”, a-t-elle confié, ajoutant qu’il mange parfois un bol de riz avec des bananes plantains lorsque sa famille peut se le permettre.

Le gouvernement haïtien a récemment demandé des vaccins contre le choléra, mais il y en a une pénurie mondiale et 31 pays signalent des épidémies, il n’est donc pas clair si et quand ils arriveront. Cependant, Fontaine a déclaré qu’Haïti serait prioritaire.

Le premier contact avec le choléra dans le pays s’est produit en 2010 après que des soldats de la paix de l’ONU du Népal ont introduit la bactérie dans le plus grand fleuve du pays par les eaux usées. Près de 10 000 personnes sont mortes et plus de 850 000 sont tombées malades.

Cette fois, la situation est plus compliquée, a déclaré Boby Sanders, directeur haïtien de Food for the Hungry. Près de la moitié des personnes atteintes de choléra ont maintenant moins de 15 ans et luttent pour survivre compte tenu de l’aggravation de la crise de malnutrition, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

La situation s’aggrave également parce que la violence des gangs a augmenté, empêchant les groupes d’aide d’atteindre ceux qui en ont le plus besoin.

“C’est vraiment complexe”, a-t-il déclaré. “Nous devons agir maintenant.”