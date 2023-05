ONU : les combats au Soudan déplacent plus de 1,3 million de personnes, dont quelque 320 000 vers les pays voisins

LE CAIRE — Les combats entre l’armée soudanaise et une puissante force paramilitaire ont déplacé plus de 1,3 million de personnes, a annoncé mercredi l’agence onusienne pour les migrations.

L’Organisation internationale pour les migrations a déclaré que les affrontements ont forcé plus d’un million de personnes à quitter leur foyer pour des zones plus sûres à l’intérieur du Soudan. Quelque 320 000 autres ont fui vers les pays voisins que sont l’Égypte, le Soudan du Sud, le Tchad, l’Éthiopie, la République centrafricaine et la Libye.

Les combats ont éclaté le 15 avril après des mois d’escalade des tensions entre l’armée, dirigée par le général Abdel-Fattah Burhan, et les Forces de soutien rapide commandées par le général Mohamed Hamdan Dagalo. Le conflit a fait dérailler les espoirs soudanais de restaurer la fragile transition du pays vers la démocratie, qui a été perturbée par un coup d’État militaire mené par les deux généraux en octobre 2021.

Le conflit a tué au moins 863 civils, dont au moins 190 enfants, et blessé plus de 3 530 autres, selon les chiffres les plus récents du Syndicat des médecins soudanais – qui suit principalement les victimes civiles. Cela a également poussé le pays d’Afrique de l’Est au bord de l’effondrement, les zones urbaines de la capitale, Khartoum, et de sa ville voisine d’Omdurman se transformant en champs de bataille.

L’Egypte accueille le plus grand nombre de ceux qui ont fui, avec au moins 132 360 personnes, suivie du Tchad avec 80 000 et du Soudan du Sud avec plus de 69 000, a ajouté l’agence.

Toutes les 18 provinces du Soudan, sauf une, ont connu des déplacements, avec Khartoum en tête de liste avec environ 70 % du nombre total de personnes déplacées, selon la matrice de suivi des déplacements de l’OIM.

Des combats sporadiques se sont poursuivis mercredi dans plusieurs zones, malgré un cessez-le-feu conclu cette semaine. Des habitants ont rapporté avoir entendu des coups de feu et des explosions dans le centre de Khartoum ainsi que dans des zones proches d’installations militaires à Omdurman.

Mercredi, les deux parties au conflit se sont accusées d’avoir violé le cessez-le-feu.

Le cessez-le-feu d’une semaine, négocié par les États-Unis et l’Arabie saoudite, est entré en vigueur lundi soir. Il s’agissait du dernier effort international visant à faire pression pour l’acheminement de l’aide humanitaire dans ce pays déchiré par le conflit.

Une déclaration conjointe des États-Unis et de l’Arabie saoudite mardi soir a averti que ni l’armée soudanaise ni les Forces de soutien rapide n’ont observé le cessez-le-feu à court terme.

« Le peuple soudanais continue de souffrir à cause de ce conflit dévastateur », indique le communiqué. Il a appelé les deux parties à « respecter pleinement leurs engagements » et à mettre en œuvre le cessez-le-feu temporaire pour fournir l’aide humanitaire d’urgence.

Plus tôt mardi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a mis en garde les deux parties contre d’éventuelles sanctions si le dernier cessez-le-feu n’était pas respecté.

Mais mercredi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes à Washington que le cessez-le-feu avait largement tenu, malgré des informations faisant état d’incendies sporadiques à Khartoum et ailleurs.

« En fin de compte, il appartient bien sûr aux Forces armées soudanaises et aux Forces de soutien rapide de mettre en œuvre cette chose. » dit Kirby. «Mais en général, dans l’ensemble, cela semble tenir. Je tiens à vous avertir cependant, c’est tôt, je veux dire, c’est entré en vigueur hier après-midi. Nous avons déjà vu ce film. Donc, nous sommes assez pragmatiques en ce qui concerne les choses.

Les combats ont exacerbé les conditions humanitaires déjà désastreuses au Soudan. Selon l’ONU, le nombre de personnes ayant besoin d’assistance cette année a augmenté de 57 % pour atteindre 24,7 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du pays. L’organisme international a déclaré qu’il aurait besoin de 2,6 milliards de dollars pour leur fournir l’aide humanitaire dont ils ont tant besoin.

L’envoyée spéciale de l’ONU pour les violences sexuelles, Pramila Patten, s’est quant à elle déclarée mercredi « gravement préoccupée » par les informations faisant état d’agressions sexuelles contre des femmes.

« Il y a de fortes indications que ce sont les parties au conflit qui ont commis des violences sexuelles, y compris des viols, contre des femmes et des filles », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Elle a déclaré que bon nombre des agressions sexuelles avaient apparemment eu lieu dans des zones résidentielles de Khartoum ou alors qu’elles fuyaient les combats dans la capitale.

D’autres attaques contre des femmes ont également eu lieu dans la région occidentale du Darfour, où des violences sexuelles contre les femmes ont été régulièrement signalées au cours des deux dernières décennies, a-t-elle déclaré.

Elle a appelé à des enquêtes sur les allégations et a exhorté toutes les parties à prendre des mesures immédiates contre les suspects, notamment en les suspendant ou en les retirant des rangs.

Les rédacteurs d’Associated Press Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et Aamer Madhani à Washington ont contribué.