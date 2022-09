ONU : Les affrontements tribaux au Soudan font 380 morts en janvier-août. période

LE CAIRE (AP) – Environ 380 personnes ont été tuées dans des affrontements tribaux au Soudan entre janvier et août, la plupart dans la région du Darfour ravagée par le conflit, a annoncé mardi l’ONU.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, ou OCHA, a déclaré que plus de 430 personnes avaient été blessées au cours de la même période, qui a vu 224 incidents violents dans 12 des 18 provinces du pays.

Les affrontements – principalement entre tribus arabes et non arabes – ont déplacé environ 177 340 personnes, a déclaré OCHA, mettant encore plus à rude épreuve les opérations des agences d’aide dans le pays touché par la crise.

La province du Darfour occidental a été la plus durement touchée avec 76 incidents qui ont tué au moins 145 personnes et en ont blessé 156 autres, a-t-il ajouté.

Le décompte n’incluait pas 23 personnes, dont deux enfants, qui ont été tuées lors de la reprise des combats tribaux au début du mois dans la province du Nil Bleu, a déclaré l’association caritative Save the Children.

Les violences, qui ont éclaté le 1er septembre et duré quatre jours dans la ville de Roseires, ont également blessé 23 personnes, dont 10 enfants, selon l’association caritative.

Le Soudan, foyer de plusieurs conflits ethniques de longue date, a plongé dans le chaos depuis un coup d’État militaire l’année dernière. La prise de contrôle a bouleversé la transition de courte durée du pays vers la démocratie après qu’un soulèvement populaire a forcé la destitution de l’autocrate de longue date Omar al-Bashir en avril 2019.

The Associated Press