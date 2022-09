NATIONS UNIES (AP) – L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré mardi dans un nouveau rapport que l’accès à l’éducation pour les réfugiés reste très limité par rapport à leurs homologues dans les pays d’accueil et a appelé tous les jeunes contraints de fuir leur pays à avoir accès à une éducation de qualité.

Selon le rapport intitulé « All Inclusive The Campaign for Refugee Education », 42 % des enfants réfugiés dans le monde étaient inscrits dans l’enseignement préscolaire au cours de l’année scolaire 2020-2021, 68 % étaient à l’école primaire, 37 % à l’école secondaire et 6% dans l’enseignement supérieur.

Becky Telford, chef de la section éducation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré lors d’une conférence de presse lançant le rapport qu’avec l’augmentation du nombre de réfugiés et de personnes déplacées, “il est de plus en plus urgent de combler ces lacunes”.

Le rapport, basé sur des données provenant de plus de 40 pays, appelle à des partenariats solides pour éliminer les obstacles à l’éducation pour des millions d’enfants réfugiés, et à un effort renouvelé pour inclure les réfugiés dans les systèmes éducatifs nationaux.

Sur une note positive, Telford a déclaré que si le nombre de réfugiés dans l’enseignement supérieur est très faible, il est passé de 1 % il y a quelques années à 3 % et maintenant à 6 %.

The Associated Press